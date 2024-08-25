Atatürk 102 yıl sonra yeniden Akşehir’de

Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

Millİ Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi Karargâhı göreviyle önemli bir rol üstlenen Akşehir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda kritik öneme sahip Büyük Taarruz öncesi harekât başlangıcı, Onur Günü etkinlikleriyle kutlandı.

Akşehir Belediyesi tarafından “Cumhuriyet’in 2. yüzyılı Akşehir’den başlıyor” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Akşehirli Şehit Uzman Çavuş Selçuk Özer’in adının verildiği parkın açılışı yapıldı. Akşehir üzerinden Afyonkarahisar’a temsili yürüyüş ve uğurlamanın yapıldığı etkinliğin ardından “Cumhuriyet’e Giden Yolda Akşehir” adlı panel düzenlendi.

‘KURTULUŞA ANALIK’

Dr. Ahmet Nuri Köksal’ın modaretörlüğünde düzenlenen panelde tarihçi Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Dr. Selim Erdoğan ve Mehmet Koç’un yanı sıra Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, Fevzi Çakmak’ın torunları Fevzi Çakmak ve Dr. FAtmanur Çakmak, İzzettin Çalışlar’ın torunu İzzeddin Çalışlar, Salih Omurtak’ın torunu Dr. Can Pamir ve Ömer Halis Bıyıktay’ın torunu Burak Bıyıktay söz aldı.

Törene ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, “1921 senesinin 18 Kasım’ından 24 Ağustos’a kadar 280 gün boyunca aynı iman ve umutla Türk milletinin istiklaline kuvvetle inandık. Akşehir büyük kurtuluşa analık yapmıştır.” dedi. “Önemli bir süre Milli Mücadele’nin kalpgâhı olmuş şehrin eşrafında endişe değil, umut ve inanç vardı. O uğurlama sırasında yapılan konuşmalardan bunu çok net şekilde anlıyoruz” diyen Dr. Selim Erdoğan ise şunları söyledi:

‘TÜKİYE’NİN GURURU’

“102 yıl sonra bugün Akşehirliler aynı coşkuyu yaşadı. Nefes almayı imkânsız kılan sıcağa karşın tören alanı hıncahınç doluydu ve alana büyük bir neşe hakimdi. Türk milleti yeniden millî bayramları bu neşeyle yaşamak, coşmak, kutlamak istiyor. Ülke ve dünya gündeminin iyice bunalttığı, insanların kendilerini kapana sıkışmış gibi hissettiği bu günlerde, en azından bir gün olsun bu hisleri yeniden yaşamanın tarifi çok zor. Akşehir’in onuru, Türkiye’nin gururu oldu.” Tören, temsili futbol maçı ve konserlerle son buldu.