Atılım Üniversitesi’nde ‘Trump’ın seçilmesinin dünyaya etkisi’ tartışılacak
Atılım Üniversitesi’nde uzmanlar Donald Trump’ın yeniden seçilmesinin dünyaya ve Ortadoğu’ya etkilerini tartışacak.
Atılım Üniversitesi’nde ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün ‘dünya etkisi ve Ortadoğu’ temalı yarın bir konferans düzenlenecek. Konferansın konuşmacıları Atılım Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyesi ve eski dışişleri bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, emekli tuğgeneral Ali Er, Ankara Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Denk ve Atılım Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünden Doç. Dr. Duygu Dersan Orhan olacak
Etiketler: #Donald Trump
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