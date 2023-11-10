Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den 'Anayasa Nöbeti'ne davet

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:28

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:29

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı eylem programı çerçevesinde harekete geçerek, 'Anayasa Nöbeti'ne başlayacaklarını belirtti. Hançerli, yurttaşları 7 gün sürecek nöbete destek olmaları için çağrıda bulundu.

Hançerli, konuyla ilgili yaptığı açıklada şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin geleceği 100. yılında ciddi bir tehdit altındadır. Son günlerde yargı sistemimizde yaşanan karmaşa, anayasal düzenimizin geleceği açısından kabul edilemez bir durumdur.

Demokratik bir ülkede böyle bir karmaşaya yer yoktur. Anayasa, bir ülkenin birlik ve bütünlüğünün temel taşıdır. Bütün yurttaşlarımızın ve geleceğimizin güvencesidir. Yurttaşların barınma hakkından, özgürlüklere, mülkiyet hakkından, insan haklarına, düşünce özgürlüğünden, çevre haklarına kadar tüm hakları Anayasa ile koruma altındadır.

Genel Başkanımız Özgür Özel’in başlattığı eylem programı çerçevesinde, Avcılar’da Atatürk’ü anma günü olan 10 Kasım 2023'te 7 gün sürecek olan "Anayasa Nöbeti"ni başlatıyoruz.

Cumhuriyet değerlerine ve Anayasal düzene sahip çıkan vatandaşlar olarak, tüm halkımızı, basınımızı, sivil toplum örgütlerimizi, barolarımızı, odalarımızı ve tüm siyasi parti temsilcilerimizi bu nöbete başlatmak için Avcılar’a davet ediyorum.

"SESSİZLİĞİN SESİNİ DUYURMA NÖBETİNE ÇAĞRIDIR"

Hukukun üstünlüğünü savunan, bir yurttaş ve bir hukukçu olarak Anayasaya olan inancım, bağlılığım ve saygıma dayanarak bizi yönetenlere sessizliğin sesini duyurma nöbetine çağrıdır.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Avcılar Havuz Meydanı'nda saat 20.00'de Anayasamıza sahip çıkıyoruz."