Şenyaşar ailesi, adalet nöbetini Ankara'ya taşıyor

Yayınlanma: 18.07.2023 - 18:10

Güncelleme: 18.07.2023 - 18:10

Tutuklu Fadıl Şenyaşar için Adalet Nöbeti eylemleri yapan Şenyaşar ailesi, eylemelerine Ankara’da devam edecek.

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“5 yıldır Urfa’da bir adalet mücadelesi veriyorduk ve bunun sonucunda bir dava açıldı. Yargılama Malatya’da yapılıyor. 8 yıl boyunca onlarca dosya savcısı değişti. Bugün de Malatya’da davaya bakan heyetin değiştiğini öğrendik. Bundan sonra başka bir heyet dosyaya bakacak. Daha önce adil bir yargılama kararı çıkmaması durumunda Urfa’da adliye binası önünde sürdürdüğümüz nöbeti Ankara’ya taşıyacağız demiştik. Bu kararımızın arkasından duracağız ve yakın zamanda annem ile birlikte Ankara’ya giderek, Adalet Nöbeti’ni orada sürdüreceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, seçim çalışmaları sebebiyle iş yerlerini ziyaret etmiş ve taraflar arasında çıkan kavgada Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler ağır yaralanarak Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. AKP'li Yıldız'ın yakınları, Şenyaşar ailesine kaldırıldıkları hastanede de saldırmış ve tekrar çıkan kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Hastanede yaşanan linç ve ölümler esnasında dönemin Urfa Valisi Abdullah Erin, Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz ve dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba hastane bahçesinde bulunuyordu. Olay sonrası Fadıl Şenyaşar, tutuklanmıştı.