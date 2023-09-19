Gezi Parkı Davası tutukluları için Adalet Nöbeti’nin 512. günü: Can Atalay neden Meclis'te değil?
Gezi Parkı Davası tutukluları için yapılan Adalet Nöbeti’nin 512. gününde, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde bir basın açıklaması düzenlendi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları da adalet nöbetine destek verdi.
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen, "Şimdi sevindirici bir haber söyleyeceğim. 2010 yılından beri bir mimarlık ödülü veriliyor, Avrupa Mimarlık Ödülü. Bu yılki mimarlık ödülü Mücella Tayfun ve Can'a verildi. Ben tekrar buradan hem Silivri'ye hem Bakırköy'e kutlamalarımızı göndermek istiyorum" dedi.
DAYANIŞMA KAZANACAK
Avukat Nazan Moroğlu da , "Can Atalay 14 Mayıs'ta seçilmiş bir milletvekili. Ama ben bir yurttaş olarak anayasadaki maddeyi biliyorum ki seçilen her milletvekili aynı zamanda Türkiye ve herkesin milletvekili. Benim milletvekilim şu anda tutsak. Neden hala Can Atalay orada? Bu nedenin de Türkiye'de hukukun yargının anayasada, yasalarda yazan hükümlerin uygulamaya, yargı kararlarına geçememesinden. Hukuk için, adalet için hep birlikte bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.
MECLİS'TE NEDEN CAN YOK?
TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise, Gezi Davası tutuklularını geçtiğimiz gün ziyaret ettiğini belirterek, "O kadar direngenler ve o kadar enerjikler ki bunu herkesin bilmesini ve esir tutanlara dert olmasını çok istiyorum" dedi. Kadıgil sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Meslektaşım Can'ı gördüm. Normalde mecliste görmem lazımdı. Göremiyorum. Çünkü Yargıtay'ı ele geçiren bazı klikler anayasanın üstünde kabul ettiler kendilerini bu sefer. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne karşı racon kesti. 'Siz kimsiniz Anayasa neymiş' dedi."
HATAY'DA OLACAĞIZ
1 Ekim tarihinde meclisin açılacağını belirten Kadıgil,"1 Ekim'de o meclis açılacak. O meclis yine 599 insanla açılacak. O meclisi yine Hatay'da binlerce, on binlerce insanın iradesini gasp ederek açacaklar. O meclisin açılışında gelecek Recep Tayyip Erdoğan efendi Milli irade masalları anlatacak. Biz o mecliste Recep Tayyip Erdoğan'ın şovuna ait olmayacağız. 1 Ekim'de Can için Hatay'da Hataylılarla birlikte olacağız. Bu düzen tarafından Gezi nedeniyle esir tutulan herkes için sokakta tam da en çok korktukları yerde mücadelemizi sürdüreceğiz " dedi.
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