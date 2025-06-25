Avrupa Konseyi'nden, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a ziyaret

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ve Türkiye Raportörü Bryony Rudkin CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ı İstanbul İl Başkanlığı’nda ziyaret etti.

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler heyetini karşılayan heyette; Cem Aydın, Dış İlişkilerden Sorumlu Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Melis Asya Bozali ve İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Erdem Kara yer aldı. Heyete başkanlık eden Kongre Başkanı Marc Cools’a ise Avrupa Yerel Yönetimler Türkiye Raportörü Bryony Rudkin ve beraberindeki heyet eşlik etti.

19 Mart’ta CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun bürokratlar ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte tutuklandığı sürece değinen Avrupa Konseyi heyeti, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu belediye başkanları ve 19 mart protestolarında tutuklanan gençler için dayanışma dileklerini iletti.

"DESTEK VE DAYANIŞMA İÇİN KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Aydın şunları söyledi:

“Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Başkanı Marc Cools, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Türkiye Raportörü Bryony Rudkin ve beraberlerindeki heyeti İstanbul İl Başkanlığı’mızda ağırladık. Biz gençlerin, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanlarımızın ve bürokratlarımızın özgürlük ve adalet mücadelesinde gösterdikleri destek ve dayanışma için kendilerine teşekkür ederiz.”