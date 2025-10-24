Avrupa Türk Gazeteciler Birliği: Merdan Yanardağ serbest bırakılmalı!

Gazeteci Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

Bu sabah TELE1’e canlı yayın sırasında polis baskını düzenlenirken, Yanardağ’ın kanaldaki odası arandı.

Merdan Yanardağ ise evinden gözaltına alındı. Soruşturmada, 4 Temmuz'da tutuklanan Hüseyin Gün ile irtibat üzerinden birtakım iddiaların ortaya atıldığı görüldü.

Öte yandan İBB'nin dijital uygulamalarına yönelik bir soruşturma dosyası daha oluşturuldu. Bu soruşturma kapsamda da 15 kişi gözaltına alındı.

AVRUPA TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ

Yaşananlara Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nden (ATGB) tepki geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilik Suç Değildir!

Merdan Yanardağ Serbest Bırakılmalıdır!

TELE1 TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının açıklamasına göre casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. TELE1’de Merdan Yanardağ’ın odasına arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, Merdan Yanardağ’ın İBB soruşturmasından tutuklu bulanan Necati Gün ile casusluk faaliyetinde bulunduğu iddia edildi.

TELE1’in ve bağımsız medyanın yayınlarından rahatsız olan iktidar, baskı ve sansür girişimini derinleştiriyor. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasıyla iktidarın baskıcı anlayışı açıkça görülüyor.

Merdan Yanardağ’a casusluk iddiasıyla soruşturma başlatılması başka türlü nasıl yorumlanabilir! Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması TELE1’e, Merdan Yanardağ’a ve Türkiye’nin demokratik kamuoyuna ve güçlerine yönelik bir saldırı değil midir?

2002 yılından beri Avrupa çapında faaliyet gösteren ATGB olarak tüm dünyaya “Gazetecilik suç değildir” diye sesleniyoruz… Türkiye’deki gazetecilerin yalnız olmadığını herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye’de medyanın hükümet kontrolüne girdiği, bağımsız ve özgür gazetecilerin susturulduğu bir ortamda bizlerin sessiz kalması düşünülemez.

Merdan Yanardağ’ı gözaltına alarak gazetecileri korkutamazlar, yıldıramazlar, sindiremezler. Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır. Bir kez daha sesleniyoruz: Gazetecilik Suç Değildir! Özgür basın susturulamaz!"

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Yönetim Kurulu adına

Recai Aksu - Başkan.