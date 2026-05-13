Avukat Gamze Pamuk'tan Özkan Yalım'ın iddialarına sert tepki: 'Bu haysiyetsizlerle mücadele edeceğimi herkes bilsin'

Eski CHP PM üyesi, Avukat Gamze Pamuk, CHP'den ihraç edilen ve Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadelerde ortaya atılan iddialarla kendisinin de hedef alınmasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz!" diyen Pamuk, Yalım için "Sevgilisiyle otel odasında basılan eski belediye başkanı, kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"İFTİRAYI ATAN DA ALET OLANLAR DA AĞIR SUÇUN ORTAĞI"

Gamze Pamuk sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak yalan söylemenin de bir zekâ seviyesi gerekir. İfadede adı geçen kişi, benim dönemimden sonra PM üyesi olmuş biri. Bunu bile hesap edemeyecek kadar aciz bir iftira mekanizmasıyla karşı karşıyayım.

Kendi ahlaki ve insanlık çöküşünü örtmek için kadınların adını ortaya atan, itibarı bitince sağa sola çamur bulaştırmaya çalışan bu şerefsizlerle hesaplaşacağım.

Sadece kadın bir siyasetçi olduğum için bu yalanları “ifade” diye oraya koyduran da, sözde haber diye bu alçaklığa alet olanlar da bu ağır suçun ortağıdır.

Ben böyle ölmem. Benim tertemiz hayatımı o çamur dilinizle kirletemezsiniz. Yine diyorum: Bu haysiyetsizlerle mücadele edeceğimi, yalanlarının misliyle hesabını soracağımı, tetikçilerinden azmettiricilerine kadar hepsini o çukurda mahkum edeceğimi herkes bilsin. Hodri meydan!"