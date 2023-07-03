Avukat İsmail Sami Çakmak'tan savcıya tepki: Kefenli ceset mi eklemeliydim?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.07.2023 - 03:00

Avukat İsmail Sami Çakmak, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede 4-6 yaş Kuran kursu açan, aynı dönemde “depremzede evlatlıkla evliliğin önünde engel bulunmadığı” yönünde fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bölgedeki çocukların ekmeğe, yemeğe muhtaç durumdayken ve eğitim için bilimsel çözümler aranırken yapılanların, “Fırsat bu fırsattır” yaklaşımı olduğunu kaydeden Çakmak, “Eğitimde birlik ve bütünlük bozuldu. Anayasadaki laiklik ilkesi yok sayıldı” dedi.

(İsmail Sami Çakmak)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise şikâyeti “benzer iddialarla ilgili 1 yıl önce işleme konulmama kararı verildiği” gerekçesiyle işleme koymadı. Karara itiraz eden Çakmak, “Siz Türkiye’de yaşamıyor musunuz? İddiaları ispat için depremde ölenlerden birkaç tanesinin kefenli cesedini mi ek yapmam gerekiyordu?” tepkisini gösterdi.

Çakmak, “1 yıl önce karar verildiği” yönündeki ifadeye atıf yaparak da “Deprem bilimci değilim. Kahin de değilim. Deprem felaketini önceden bilmem olanaksız. İddialarım, deprem sonrası eylemlere ilişkin” dedi.