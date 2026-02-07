Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avukat Naim Eminoğlu tahliye edildi

Avukat Naim Eminoğlu tahliye edildi

7.02.2026 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Avukat Naim Eminoğlu tahliye edildi

ÇHD İstanbul Şubesi, tutuklu üyeleri Avukat Naim Eminoğlu’nun dün yapılan tutukluluk incelemesi sonrası tahliye edildiğini açıkladı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, tutuklu üyeleri avukat Naim Eminoğlu’nun tahliye edildiğini duyurdu.

ÇHD İstanbul Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Şube yöneticimiz Av. Naim Eminoğlu, bugün yapılan tutukluluk incelemesi sonrası tahliye edildi. Mesleğimizi hedef alan saldırılara karşı tüm meslektaşlarımız özgür olana dek mücadeleye devam edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Naim Eminoğlu, geçtiğimiz sene Aralık ayında düzenlenen bir basın toplantısında, o dönem henüz kabul edilmemiş 11. Yargı Paketinin 6 Şubat depremi davalarında sorumlu olarak yargılananları kapsamaması gerektiği yönünde görüş bildirmiş, "Asrın felaketi diyorlar, asrın katliamı bu'' demişti.

Eminoğlu, bu açıklamasından birkaç gün sonra bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 11 Aralık akşamı "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü"ne üye olma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İlgili Konular: #avukat #Tahliye