Avukatı aracılığıyla polis müdahalesi istemişti... Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar sonrası ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'inde önceki gün "tahliye" gerilimi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin talebi üzerine polis, Genel Merkez'e zorla girdi.

Sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekiplerince, otopark girişindeki zincirler ve kapılar kırılarak, gaz ve göz yaşartıcı gaz kapsülü kullanılarak boşaltıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, partililer ile desteğe gelen yurttaşlar müdahalenin ardından Genel Merkez’den ayrılarak TBMM’ye yürüyüdü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DÜN YAŞANANLAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Kurultayda kaybettiği genel başkanlık görevine mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar sonrası ilk kez konuştu.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen, yandaş TGRT'nin yorumcularından Barış Yarkadaş, tv100'de Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yaşananlar hakkında yaptığı yorumu aktardı.

KILIÇDAROĞLU YAŞANANLAR İÇİN NE DEDİ?

Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret eden milletvekillerine kullandığı ifadeleri şöyle oldu:

- CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?

- Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık.

- Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık.

POLİS MÜDAHALESİ İSTEMİŞTİ, SÜKUNET ÇAĞRISI YAPTI

- Lütfen parti örgütlerimize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın.

- Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun.