Avukatı paylaştı... Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj

Şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltında tutulduğu Vatan Emniyet'te görüşen avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

Avukatı paylaştı... Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:36

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İmamoğlu ile görüşen avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BIZ BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bugün saat 11:00’da ziyaret ettim. Başkanımızın milletine bir mesajı daha var: 

“Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.”


Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #gözaltı

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