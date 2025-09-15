Avukatlar İmralı'ya doğru yola çıktı: 6 yıl sonra Öcalan'la görüşecekler

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.09.2025 09:39:00
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya doğru yola çıktı.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK terör örgütü Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya doğru yola çıktı.

Görüşmeyi gerçekleştirecek heyette Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez yer alıyor.

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Faik Erol, İmralı’da 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş ile yapılan görüşmede yer aldı.

Avukatlar Rezan Sarıca ve Newroz Uysal Aslan son olarak 7 Ağustos 2019'da İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

6 YIL SONRA İLK KEZ

Heyetteki avukatların uzun yıllar sonra görüşmelere katılmış olması dikkat çekti. Yürekli ve Bilmez yaklaşık 6 yıl sonra müvekkilleriyle görüşmek için İmralı Adası’na gitti.

