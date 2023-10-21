Avukatlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısına İsrail için dilekçe verdi: Etnik temizlik harekâtı var

Yayınlanma: 21.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.10.2023 - 03:00

İsrail devleti ile İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da arasında bulunduğu üst düzey yöneticilerin şikâyet edilenler arasında yer aldığı dilekçede, sivil yaşam alanlarına askeri saldırılar düzenlendiği, tarihe kara bir leke olarak düşen savaş ve soykırım suçlarının işlendiği vurgulandı.

Dilekçede, “İsrailli yetkililer yaptıkları insanlık suçunu, bir plan ve birliktelikle, belirli bir topluluğu, Filistin halkını imha etmeye dönük amaç dahilinde işlemektedir. Bu eylemler, uluslararası hukukun, Roma statüsü ve Cenevre Sözleşmesi’nin yasakladığı hem savaş suçu hem de soykırım suçunu oluşturmaktadır. Filistin halkına yönelik saldırılarda uluslararası alanda yasaklanmış nitelikteki misket bombası ve fosfor bombası gibi silahlar kullanılmaktadır. Yalnızca bu silahların kullanımı bile evrensel insan hakları kurallarının ihlali demek. Açık ve pervasız şekilde İsrail devleti bu silahları kullanmaktadır” denildi.

(Doğan Erkan)

‘CEZASIZ KALMAMALI’

Topluluk üyesi avukat Doğan Erkan, başvuruya ilişkin “Roma statüsü, ‘savaş suçlarının cezasız kalmaması’ prensibi içerdiğinden UCM, taraf olmayan ülke yöneticilerine dair de yargılamalar yapabilmektedir. Bizim doğrudan UCM’ye dava açma yetkimiz yok ancak UCM savcısına suç duyurusu yapabiliyoruz. Hukukçu Dayanışması olarak UCM savcısına yaptığımız suç duyurusuyla soruşturma yürütmesini istedik. Amacımız, UCM’yi ve uluslararası insan hakları kuruluşlarını harekete geçirmektir. İsrail insanlık suçlarının hesabını vermek zorunda” dedi.