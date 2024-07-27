Avukatlardan TBMM’ye başvuru

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

İzmir’de elektrik akımına kapılan iki kişinin yaşamını yitirmesi sonrası harekete geçen Avukat Murat Fatih Ülkü ve Avukat Senih Özay, TBMM’ye komisyon kurulması için resmi başvuruda bulundu. Cumhuriyet’e konuşan Ülkü “İzmir, Konak, Alsancak’ta yaşanan son vahim olay ile birlikte, ülkemizde temel kamusal bir gereksinim olan elektriğin sağlanmasında ve dağıtımında yaşanan ve artık üzeri örtülemez hale gelen sorunların derinlemesine araştırılması gerekiyor” dedi. Komisyonda eksik ve hataların incelenmesi gerektiğini vurgulayan Ülkü, "Elektrik ve dağıtım işinin yeniden kamu tarafından yerine getirilmesi gerekliliği vb. konuları da etraflıca irdelenmeli” ifadelerini kullandı.