Ayağının kesilme ihtimali var... Yazar Ergün Poyraz'ın avukatından çağrı: Derhal tahliye edilmeli!

Yazar Ergün Poyraz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, villası ile ilgili iddiayı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine 2 Ekim’de gözaltına alındı ve tutuklandı.

Avukatı Hüseyin Buzoğlu, cezaevinde tutuklu bulunan Poyraz’ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Şeker hastalığı nedeniyle her gün dört kez insülin alması gereken Poyraz’ın tutuklanmasının ertesinde 2 gün ilaçlarının kendisine verilmediğini, konunun basında yer almasından sonra ilaçlarını almaya başladığını kaydeden Buzoğlu, Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Poyraz’ın, ayağının kesilmesi ihtimalinin bulunduğunu, ailesinden bu konuda izin istenildiğini açıkladı.

"ERGÜN POYRAZ HAYATİ TEHLİKE ALTINDA"

Poyraz'ın, dün sabah itibarıyla şekerinin çok düşmesi sonrasında bilincinin kaybolduğunu ifade eden Buzoğlu, "Tutuklu olduğundan raporları ailesine verilmemekte ve hastalıklarının gelişimi hakkında net bir bilgiye ulaşılamamaktadır ve netice olarak, tam kapasiteli ve tüm bu konularda uzman olan doktorlarla tedavisine en iyi koşullarda devamı olanağı sağlanamadığından, yazar Ergün Poyraz hayati tehlike altındadır. Sağlık durumu dikkate alındığında, Ergün Poyraz’ın derhal tahliyesi büyük bir önem arz etmektedir” dedi.