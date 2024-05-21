Ayasofya’nın restorasyonu tanıdığa verildi
Ayasofya’ya dair tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce Ayasoyfa’nın tarihi kapıları başta olmak üzere çeşitli alanlarının tahrip edilmesi gündeme gelmiş ve bu olaylar kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.
Ayasofya’nın restorasyonuna dair de birçok tartışma gündeme geldi. Konuyla ilgili tartışmalı bir ihaleye daha imza atıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, 27 Aralık 2023’te Ayasofya’nın üçüncü etap uygulama işi için ihaleye çıktı. 31 milyon 250 bin TL’lik ihaleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait Güryapı Restorasyon Taahhüt Şirketi aldı. Gürsoy’un şirketi daha önce Ayasofya’nın 218 milyon 500 bin TL’lik restorasyon ihalesini de almıştı.
Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camisi gibi
milyonlarca liralık projelerin yapımını
üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Bilal
Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular
Vakfı tarafından kullanılan Okçular
Tekkesi’nin de restorasyonunu yaptı.
Gürsoy’un resorasyon şirketi 2015
yılından bu yana 20 kamu ihalesine
imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli 1
milyar 741 milyon 327 bin TL.
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