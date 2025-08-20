Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşanan istifaların ardından yeni bir tartışma başladı: 'Seçim yenilenir mi?'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’yla birlikte belediye meclisinde de CHP’li üyelerin istifa etmesi; “Aydın’da seçimler yenilenebilir mi?” tartışmasını doğurdu. Tartışmalara ilişkin CHP’nin hukukçu kurmayları; büyükşehir belediye başkanlığı ile belediye meclisinin iki farklı organ olduğunu, yasaya göre organ için seçimlerin yenilenebileceğini, bu nedenle büyükşehir belediye başkanlığı için seçimin yenilenmesinin olanaksız olduğunu belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP’den istifa edip AKP’ye geçerken, belediye meclisinde de CHP’li üyelerin istifa etmesi yeni tartışmaları doğurdu. Kamuoyunda; belediye meclis üyelerinin istifasının ardından büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenip yenilenmeyeceği tartışılıyor. Bu kapsamda iki karşıt görüş mevcut.

‘42 CHP’Lİ ÜYE İSTİFA EDERSE SEÇİM YENİLENİR’ İDDİASI

Eski CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; CHP’li 42 belediye meclis üyesinin istifasıyla 60 gün içinde Aydın’da seçimin yenilenebileceğini iddia etti. Kaya basına verdiği açıklamalarda; “Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde toplam 83 üye var. Yarısı 41,5 olduğundan, sayı 42’nin altına inerse seçim yenilenir. CHP’nin 56 üyesinden 42’si istifa ederse ve yedekler tamamlanamazsa, Aydın yeniden sandığa gider” görüşünü savunuyor. Kamuoyuna yansıyan diğer görüş ise seçimlerin yenilenemeyeceği yönünde... Bu görüşe göre; belediye meclisi ile büyükşehir belediye başkanlığı ayrı organlar ve hangi organda boşalma olursa o organda seçim yenilenir.

‘SADECE İLGİLİ ORGANLA İLGİLİDİR’

CHP’nin hukukçu kurmayları ise konuyu Cumhuriyet’e değerlendirdi. CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Süleyman Bülbül “Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun”u anımsattı. Bülbül söz konusu yasadaki “İlçe Seçim Kurulu söz konusu organ için yeniden seçim yapılmasına karar vererek durumu alışılmış usullerle ilan eder” geçerliliğinin bulunduğu 29. maddeye değinerek; “Bu hüküm, yalnızca temsil organlarının demokratik meşruiyetini koruma amacına yöneliktir. Dolayısıyla seçimlerin yenilenmesi, sadece ilgili organ ile sınırlıdır. Belediye başkanlığı veya diğer organlar için seçim yapılmaz” dedi.

‘DOĞRU BİR YORUMLAMA DEĞİL’

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Gül Çiftçi ise “İkisi ayrı iki organ. Belediye meclis üyelerinin başvurularını ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkanı başvurularını ise il seçim kuruluna veriyoruz. Öyle bir şey söz konusu değil. Büyükşehir yasası çok açık. Büyükşehir belediye başkanlığı ayrı organ, belediye meclisi ayrı organ. Doğru bir yorumlama değil” ifadelerini kullandı.