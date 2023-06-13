Aydın'da belediye meclisinde 'seçim' gerginliği!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 22:57

Güncelleme: 13.06.2023 - 22:57

Aydın Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis 1. oturumu bugün yapıldı. Toplantıya Başkan Vekili Barış Altıntaş başkanlık yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde süren "İhaleye fesat karıştırma" davası nedeniyle rapor aldığı için meclis oturumuna katılmadı. Meclis toplantısında 49 madde görüşüldü. Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Kuşadası, Nazilli ve Söke ilçelerinde imar plan değişiklikleri komisyona sevk edildi.

Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından dün toplu taşımaya yapılan yüzde 48 zam kararı da, mecliste gündeme geldi. İlgili madde görüşülüp onaylanmak üzere komisyona gönderildi.

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Meclis sonunda söz alan AKP Grup Başkanı Mustafa Arı, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Savaş Akçöltekin'e başsağlığı diledi.

Ardından seçim değerlendirmesi yapan Arı, "Bazı muhalefet partisi liderlerinin tercihinde dolayı seçmeni sorgulayan, aşağılayan, tahkir eden beyanlarını görüyoruz ve üzülüyoruz. Daha önceki başarısızlıklarından sonra seçmene "Bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam, benim oyumla çobanın oyu bir mi" gibi ifadelerine aşina olduğumuz camianın temsilcisi durumunda olan sayın genel başkan da seçim başarısızlığından sonra bir öz eleştiri yapmak yerine seçmeni tahkir yoluna gitmiştir" dedi.

Bu sözler üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Hangi genel başkan" diye sordu. Ortamın gerilmesinin ardından meclis üyeleri karşılıklı atışmaya başladı.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Halkımız CHP zihniyetini sandığa bir daha çıkmayacak şekilde gömmüştür" sözünü örnek verdi.

Mustafa Arı, bu sözün altına imza attığını söyledi. Ortamın bir anda hareketlenmesinin ardından Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve beraberindeki partililer ile AKP Grup Başkanı Mustafa Arı arasında tartışma çıktı.