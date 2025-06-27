Aydınlık'ın 'NATO' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'yalanlama' geldi

Vatan Partisi'ne yakın Aydınlık gazetesinde yayımlanan "NATO karargahından yönetilen Dezenformasyon Merkezi" başlıklı yazıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından sert tepki geldi.

DMM açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatleri doğrultusunda, ulusal güvenliğimiz ve kamu düzenimiz aleyhine yürütülen dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele etme görevini icra etmektedir.

İlgili kurumlarımızın NATO bünyesindeki staj programları ise ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecek nitelikli insan kaynağı yetiştirme amacını taşımaktadır. Bu programları "devşirme" olarak nitelemek, iyi niyetten uzak, çarpıtıcı ve milli çıkarlarımıza zarar veren bir yaklaşımdır.

Öte yandan DMM’nin "NATO karargâhından yönetildiği" şeklindeki mesnetsiz ve gerçek dışı iddialar dezenformasyon ürünüdür. Kamuoyunun, kaynağı ve amacı belli olan kurumların açıklamalarına itibar etmesi, şaibeli ve ideolojik saiklerle yapılan yayınlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır.

DMM, her türlü dezenformasyonla mücadele ederken, özellikle milli güvenliğimizi ve uluslararası ilişkilerimizi hedef alan manipülatif içeriklere karşı kararlılıkla durmaktadır. DMM olarak, doğru ve güvenilir bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşmaya, kamuoyunu yanıltıcı her türlü bilgiye karşı bilgilendirmeye ve milli çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun dikkat ve takdirlerine sunulur."

AYDINLIK NE DEMİŞTİ?

Aydınlık gazetesinde yer alan ilgili yazıda DMM için şu ifadeler yer alıyordu:

"DMM’nin, sosyal medyadaki yalanlara karşı kurulması mantıklıydı. Ama bugün DDM, doğru yanlış ayırt etmeden hükûmetin siyasetlerini savunma noktasına savruldu. Gerçeklere bağlılığı ikinci plana attı. Bunu Çayırhan’ın özelleştirmesine karşı yaptığımız haberde de gördük.

Gelinen nokta şu:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Merkezi oldu. NATO karargâhından yönetilen Dezenformasyon Merkezi istemiyoruz.

Haçlı İttifakı’nın propagandasını yapan Dezenformasyon Merkezi istemiyoruz. Darbecileri savunan Dezenformasyon Merkezi istemiyoruz.

Müslüman öldüren, Kur’ân-ı Kerim yakma örgütü NATO’ya siper olan Dezenformasyon Merkezi istemiyoruz. Dezenformasyon Merkezi aslî görevi olan Türkiye’ye yönelik kara propagandayı önlemeye dönsün.

Kara propaganda yapmasın!"















