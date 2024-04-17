AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi

Yayınlanma: 17.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2024 - 04:00

Özkaya’dan boşalan başkanvekilliği görevi için AYM Genel Kurulu’nda dün seçim yapıldı. Basri Bağcı, dokuz oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve AYM başkanvekili oldu. Ankara adli yargı hâkim adayı olarak 1989’da mesleğe başlayan Bağcı, 2 Nisan 2020’de AYM üyeliğine seçildi, 6 Nisan 2020’de görevine başladı.

