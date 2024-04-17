AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) başkanvekilliği görevini yürüten Kadir Özkaya, 21 Mart’ta yapılan seçimde yeni başkan olarak seçildi.
Özkaya’dan boşalan
başkanvekilliği görevi için AYM
Genel Kurulu’nda dün seçim
yapıldı. Basri Bağcı, dokuz oy alarak
salt çoğunluğu sağladı ve AYM
başkanvekili oldu. Ankara adli
yargı hâkim adayı olarak 1989’da
mesleğe başlayan Bağcı, 2 Nisan
2020’de AYM üyeliğine seçildi, 6
Nisan 2020’de görevine başladı.
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