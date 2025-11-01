AYM'den 'Metin Feyzioğlu' kararı: 'Yavşak' paylaşımına ceza, ifade özgürlüğü ihlali

Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Süleyman Sırrı Kuş, 2019 yılında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi tartışmalarının sürdüğü günlerde, dönemin TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nu konu alan bir karikatürü sosyal medya hesabında paylaştı.

Karikatürde Feyzioğlu’nun görseliyle birlikte, "Beni siz gözünüzde büyüttünüz, yavşaklık benim genlerimde var" ifadeleri yer alıyordu.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre, Feyzioğlu'nun şikâyetiyle açılan davada, ifadelerin “kişilik değerlerine saldırı niteliğinde olduğu” gerekçesiyle avukata 3.480 TL adli para cezası verildi, karar istinafta onandı.

AYM'DEN HAK İHLALİ KARARI

Avukat Kuş'un bireysel başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM) ise ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Kararda karikatürün, “mizahın, abartının ve eleştirinin iç içe geçtiği bir ifade biçimi” olduğu belirtildi.

Yeniden yargılama yapılmasına karar veren AYM, başvurucuya 34 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.