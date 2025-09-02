AYM'den Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin 'yaşam hakkı ihlali' kararı... Bakan Tunç açıkladı: Yeniden yargılama olacak mı?

Anayasa Mahkemesi (AYM), 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın "özensiz yürütüldüğü" sonucuna vararak anne babaya 350 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Ankara'da fuar açılışına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"AYM YENİDEN YARGILAMAYA KARAR VERMEDİ"

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Aileye baş sağlığı diliyoruz. Yargının gündeminde bir konu. Çocukların korunması önemli. Burada adli bir soruşturma gerçekleşti. Karar kesinleşti. Meclis'te de araştırma komisyonu kurulmuştu. Aile AYM'ye başvurdu. AYM tazminata karar verdi. AYM'nin gerekçeleri önemli. Yeniden yargılamanın belli bir usulü var. AYM yeniden yargılamaya karar vermedi."

NE OLMUŞTU?

Giresun'un Eynesil ilçesinde, 2018'de evinin önünde yaralı halde bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 11 yaşındaki kızları Rabia Naz Vatan'ın annesi Atika Vatan ve babası Şaban Vatan, kızlarının ölümüyle ilgili 7 yıldır adalet mücadelesi yürütüyor.

AYM, Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Rabia Naz Vatan'a ilişkin soruşturmanın "özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği" gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar görülmediğine hükmeden Yüksek Mahkeme, anne ve babaya 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.