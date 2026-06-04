AYM, süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti... Akın Gürlek'ten açıklama geldi: 'Son derece kıymetli'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, boşanma sonrası süreçlere ilişkin yeni yasal düzenleme hazırlıkları ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türk Medeni Kanunu’ndaki "süresiz nafaka" düzenlemesine yönelik verdiği iptal kararına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, adil ve dengeli bir modelin inşası için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Gürlek, boşanma sonrasındaki süreçlerde tarafların haklarının korunması, toplumsal huzurun sağlanması ve aile kurumunun saygınlığının zedelenmemesi adına dengeli ve adil bir model oluşturulmasının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti.

"SON DERECE KIYMETLİ BULUYORUZ"

Gürlek'in paylaşımı şöyle:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi’nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi'nin, Türk Medeni Kanunu’ndaki 'süresiz nafaka' düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz.

AYM’nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin ve toplumsal huzurun yüzyılı kılmak adına reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."