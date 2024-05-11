AYM’nin Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Şentürk adaylıktan çekildi: Seçimde düğüm çözülüyor

Yayınlanma: 11.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2024 - 04:00

Yüksek yargıdaki seçim krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay’daki başkanlık yarışı 25 Mart’ta başladı. Beş adaylı başlayan seçim, 4. turdan başlayarak mevcut Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile milletvekilliği düşürülen Can Atalay’a yönelik Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “ihlal” kararını tanımayan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk arasında düğümlendi. Seçimde dün dikkat çeken bir adım geldi. Şentürk, 13 Mayıs’ta yapılacak 36. turdan önce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Şentürk açıklamasında; “Bilindiği üzere, Yargıtay birinci başkanlığı seçimi 36. tura gelmiş bulunmaktadır. Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay’ımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum. Yine yaptığım değerlendirme sonucunda 13 Mayıs 2024’te yapılacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde aday olduğumu yüksek takdirlerinize arz ederim” dedi.



SARAY İDDİASI

Şentürk’ün adaylıktan çekilmesi ise Yargıtay kulislerini hareketlendirdi. Yargıtay kaynakları bu gelişmenin Saray’ın müdahalesi olarak yorumlanacağını belirtti. Şentürk’ün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adaylığının Saray’dan istenen bir hamle olduğu iddia ediliyor. Yargıtay kulislerinde; 36. turda düğümün çözüleceği belirtilirken, Saray’ın Akarca’nın yeniden Yargıtay Birinci Başkanlığı’na seçilmesini hedeflediği de konuşuluyor. 36. tur oylamada Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez yarışacak.

