AYM’nin Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Şentürk adaylıktan çekildi: Seçimde düğüm çözülüyor
Üç adayın yarıştığı Yargıtay başkanlığı seçimi 35 turda da sonuçlanmayınca Saray’ın devreye girdiği ileri sürüldü. Adaylardan Muhsin Şentürk çekildiğini açıkladı. Bu hamleyle Ömer Kerkez ile yarışacak olan mevcut başkan Mehmet Akarca’nın seçilmesinin amaçlandığı iddia edildi.
Yüksek yargıdaki seçim krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay’daki başkanlık yarışı 25 Mart’ta başladı. Beş
adaylı başlayan seçim, 4. turdan
başlayarak mevcut Yargıtay
Birinci Başkanı Mehmet Akarca,
3. Hukuk Dairesi Başkanı
Ömer Kerkez ile milletvekilliği
düşürülen Can Atalay’a yönelik
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)
“ihlal” kararını tanımayan 3. Ceza
Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk
arasında düğümlendi. Seçimde
dün dikkat çeken bir adım geldi.
Şentürk, 13 Mayıs’ta yapılacak 36.
turdan önce adaylıktan çekildiğini
açıkladı. Şentürk açıklamasında;
“Bilindiği üzere, Yargıtay birinci
başkanlığı seçimi 36. tura
gelmiş bulunmaktadır. Süreçte
oluşan tıkanmanın giderilmesi
ve Yargıtay’ımızın kurumsal
itibarının korunması amacıyla
birinci başkanlık adaylığından
çekiliyorum. Yine yaptığım
değerlendirme sonucunda 13
Mayıs 2024’te yapılacak olan
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
seçiminde aday olduğumu yüksek
takdirlerinize arz ederim” dedi.
SARAY İDDİASI
Şentürk’ün adaylıktan
çekilmesi ise Yargıtay kulislerini
hareketlendirdi. Yargıtay
kaynakları bu gelişmenin
Saray’ın müdahalesi olarak
yorumlanacağını belirtti.
Şentürk’ün Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı adaylığının
Saray’dan istenen bir hamle
olduğu iddia ediliyor. Yargıtay
kulislerinde; 36. turda düğümün
çözüleceği belirtilirken, Saray’ın
Akarca’nın yeniden Yargıtay
Birinci Başkanlığı’na seçilmesini
hedeflediği de konuşuluyor. 36. tur
oylamada Mehmet Akarca ve Ömer
Kerkez yarışacak.
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