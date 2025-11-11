Ayrıntılar yandaşa sızdırılmıştı... CHP'den sert tepki: 'İddianameyi Yeni Şafak mı yazıyor!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart tarihinde aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB soruşturmasının tamamlandığı ve iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağı öne sürüldü.

AKP'YE YAKIN YENİ ŞAFAK İDDİA ETTİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

4 BİN SAYFALIK İDDİANAME VURGUSU

Haberde, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin 8 savcı tarafından hazırlandığı, çalışmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, bir başsavcı vekili ve altı soruşturma savcısının katıldığı belirtildi.

Son kontrollerin sürdüğü, nihai onayın ardından iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağı ileri sürüldü.

Yeni Şafak’ın iddiasına göre, iddianamede Ekrem İmamoğlu "1 numara" olarak gösterildi.

CHP'DEN SERT TEPKİ: 'İDDİANAMEYİ YENİ ŞAFAK MI YAZIYOR!'

Ayrıntıların yandaşa 'sızdırılmasına' CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten sert tepki geldi.

X'ten bir paylaşım yapan Zeybek, "'Asrın vurgununu' 23 yıldır bu milleti bir kuru ekmeğe muhtaç edenler iyi bilir! İddianameyi Yeni Şafak mı yazıyor!? İddianame önce gazetelere mi veriliyor!? Gazetecilik kisvesi altında, kamuoyu peşinen yönlendirilmeye çalışılıyor. Bu tablo, hukuk devletinin temellerini dinamitlemektedir" ifadelerini kullandı.

Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"'Asrın vurgununu' 23 yıldır bu milleti bir kuru ekmeğe muhtaç edenler iyi bilir!

İddianameyi Yeni Şafak mı yazıyor!?

İddianame önce gazetelere mi veriliyor!?

Gazetecilik kisvesi altında, kamuoyu peşinen yönlendirilmeye çalışılıyor.

Bu tablo, hukuk devletinin temellerini dinamitlemektedir!

Aylardır insanlar hukuksuzca bekletiliyor. 'Şimdi, bugün, yarın' denmesine rağmen iddianame hala ortada yok.

Manşetler çoktan hükmü vermiş. Mahkemeler niye var o zaman!?

ÇİVİSİNİ ÇIKARMAYIN!

Adaleti çiğnemeyin!

Arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız.

Milletimiz size gereken cevabı verecek 'asrın tokadını' yiyeceksiniz."