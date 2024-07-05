Ayşe Ateş görüşmesinden yeni ayrıntı: Sinan Ateş'in kızları Erdoğan'ı ağlattı

Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:29

Güncelleme: 05.07.2024 - 09:30

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı dava görülmeye devam ederken bu cinayet ülke gündemindeki yerini aynı sıcaklığıyla korumaya devam ediyor.

Gazeteci Nuray Babacan, Ayşe Ateş Erdoğan görüşmesinde iktidar kulislerinden yansıyan yeni detayları köşesine taşıdı.

Babacan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Cumhur İttifakı, çok önemli bir sınavdan geçiyor. Gerçekler, adalet, duygular ve zorunluluklar bağlamında birbiriyle çelişen o kadar çok bilgi dolaşıyor ki ortalıkta. Bu çelişkinin en derinden yaşandığı gündem maddesi, Sinan Ateş davası. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanının gözyaşı dökmesine neden olan bir görüşmeden sonra mahkeme salonunda hakim olan hava, kulislerde ciddi kafa karışıklığı yarattı.

Haftalardan beri tartışılan Sinan Ateş cinayetine ilişkin gelişmeler, duruşma başlamadan önce de siyasi kulislerin konusuydu. Mahkeme heyetine, kanıtlara göre karar verilmesi ve gereğinin yapılması konusunda Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın duruşunun iletildiği anlatılıyordu. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanının davadan önce bir araya geldiği ve konuyu masaya yatırdığı iddia edildi.

Parti kurmayları, Erdoğan’ın gerçeklerin ortaya çıkması için 'sonuna kadar gidilmesini' istediğini anlatıyorlardı. Daha önemli ayrıntı, Cumhurbaşkanı’nın Ayşe Ateş ve kızlarını Saray'da kabul ettiğinde, küçük kızın konuşmalarının başta Erdoğan olmak üzere orada bulunanları ağlattığı yönündeydi."