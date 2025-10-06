Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayşe Ateş'ten Avukat Serdar Öktem'e saldırıya ilişkin ilk açıklama: 'Mahkemeye can güvenliğinin sağlanması gerektiğini iletmiştim'

Ayşe Ateş'ten Avukat Serdar Öktem'e saldırıya ilişkin ilk açıklama: 'Mahkemeye can güvenliğinin sağlanması gerektiğini iletmiştim'

6.10.2025 17:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ayşe Ateş'ten Avukat Serdar Öktem'e saldırıya ilişkin ilk açıklama: 'Mahkemeye can güvenliğinin sağlanması gerektiğini iletmiştim'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP'li avukat Serdar Öktem'e yönelik silahlı saldırı sonrası açıklama yaptı. Ayşe Ateş, "Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor" dedi.

Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan MHP'li avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı. Aracının içine silahlı saldırıya uğrayan avukat Öktem’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öktem'e yönelik saldırıya ilişkin Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bir açıklama geldi. X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi" ifadelerini kullanan Ayşe Ateş, "Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor" dedi.

Ayşe Ateş'in sözleri şöyle: 

"Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi. 

Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."

İlgili Konular: #Sinan Ateş #Serdar Öktem

İlgili Haberler

Sinan Ateş davasında dosyalar birleşiyor: ‘Allah Ülkü Ocaklarını yerle bir etsin!’
Sinan Ateş davasında dosyalar birleşiyor: ‘Allah Ülkü Ocaklarını yerle bir etsin!’ Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek suçlarından yargılanan sanıkların davasında karar çıktı. Mahkeme; huzurda görülen davanın, ana dosyadan ayrılan ve MHP’li avukatı Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal’ın dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Duruşmada Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş; “Allah o Ülkü Ocaklarını yerle bir etsin” dedi.
Sinan Ateş dosyasında yeni gelişme! MHP’li avukat ve eski Cinayet Büro Amiri’nin davaları birleştirildi
Sinan Ateş dosyasında yeni gelişme! MHP’li avukat ve eski Cinayet Büro Amiri’nin davaları birleştirildi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin MHP’li avukat Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Amiri’nin yargılandığı davanın birleştirilmesine karar verdi.
Sinan Ateş cinayetinin sanıklarındandı... MHP'li avukat Serdar Öktem'e ofisinin önünde silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!
Sinan Ateş cinayetinin sanıklarındandı... MHP'li avukat Serdar Öktem'e ofisinin önünde silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! Son dakika haberi... Avukat Serdar Öktem, Şişli'de silahlı saldırıya uğradı. İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi.