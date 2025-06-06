Ayyüce Türkeş'ten MHP lideri Bahçeli'ye 'kurucu önder' tepkisi: 'Aziz hatırasına en büyük saygısızlık, yaşarken yüzüne söyleyebilir miydiniz?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarı başında gazetecilere yaptığı konuşmada kullandığı ifadelere Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'tan sert tepki geldi.

Bahçeli'nin Öcalan için "kurucu önder" ifadesini tekrarladığı ilgili konuşmasının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Ayyüce Türkeş Taş, Bahçeli'ye hitaben şu sözleri kullandı:

Babam Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in mezarında terörist başı, hain, bebek katilinin “kurucu önder” olarak ilan edildiğini de gördük.. Mübarek bayram günü Babamın huzurunda O’nun aziz hatırasına yapılan en büyük saygısızlıktır. Yaşarken bunu yüzüne söyleyebilir miydiniz??!!!"





BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiyemiz bölücü terör faaliyetlerinin, kurucu önder Abdullah Öcalan tarafından ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısı açıklamasıyla PKK’nın feshi, silahların bırakılması kararı alınmış; kurucu önder Abdullah Öcalan tarafından, 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' açıklamasıyla PKK’nın feshi, silahların bırakılması kararı alınmış, bu da 12. Kongre'yle kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır, Türkiye’nin teröre son vermesinin başlangıcıdır. Bundan sonra demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek Türkiye'yi 'Terörsüz Türkiye' olarak kalıcı, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme açısından da büyük güçlü bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabulünün de önemli bir anlayışının ruhun başlangıcıdır. O sebepten dolayı bugünkü bayram, geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye’yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli."