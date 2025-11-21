Aziz İhsan Aktaş davası sanığından 'Sedat Peker' açıklaması: 'Reisi kızdırdığım için özür dilerim'

Aziz İhsan Aktaş davasının sanıklarından ve tutuklu Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın şirket müdürü olan Taner Çuhadar'ın tahliye olmasının ardından Dubai'de bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüştüğü öne sürüldü.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Çuhadar, bu görüşmenin ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından bir teşekkür emojisiyle paylaştı.

ÇUHADAR'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu haberin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çuhadar, söz konusu görselin 2 sene öncesine ait olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Çuhadar, "Sayın reis Sedat Peker'le ilgili paylaşımda kullandığım fotoğraf 2 sene önce çekildi. Hayatımda Sedat Peker'le bir kez görüştüm. Bu fotoğrafı da o görüşmede çektim. Bazı basın organları fotoğraf yeni çekilmiş gibi haber yapmaktalar. Sayın reis Sedat Peker'i kızdırdığım için özür dilerim" dedi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Taner Çuhadar, uzun yıllar Beşiktaş Belediyesi'nde Rıza Akpolat'ın yanında çalıştı ve ifadesine göre 2 yıldır Akpolat'ın şirketinin müdürlüğünü yapıyordu. Akpolat'ın 17 Ocak'ta tutuklanmasının hemen ardından Çuhadar da tutuklanmış, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra 8 Eylül'de tahliye edilmişti.

Çuhadar'ın adı, iddianamede, Akpolat'a ait iki otomobilin bedelinin çok üstünde bir fiyatla Aziz İhsan Aktaş'a satıldığı iddiasıyla yer almıştı. Çuhadar, tahliyesinden önce verdiği ikinci ifadesinde, ilk ifadesinden farklı beyanlar verdi ve Rıza Akpolat ile ilgili birtakım iddialarda bulundu. Araç satışı ve Akpolat'ın para trafiği konularıyla ilgili ifade verdi.

ÇUHADAR’IN VERDİĞİ İKİNCİ İFADELER

Bu araba satışıyla ilgili ilk ifadesinden farklı beyan veren Taner Çuhadar şöyle anlattı:

“Rıza Akpolat bir gün bana 'iki arabayı da sat' dedi. Galericilik yapan arkadaşım Taner Gerçek ile görüştüm. Arabalardan birinin 5.500.000 lira, diğerinin ise 2.000.000-2.100.000 lira edeceğini söyledi. Bu hususu Rıza Akpolat' a ilettim. Kabul etmedi, araçların daha yüksek paraya satılacağını söyledi. Sonraki günlerde Alican Abacı’yı yanına çağırıp ‘Aziz ile görüş iki arabayı 15.000.000 liraya satın alsın’ talimatını vermiş. Alican da bu konuda strese girmişti olayı bana anlattı. Bir gün Alican odasına çağırdı. Gittiğimde Aziz İhsan Aktaş odada oturuyordu. Aziz İhsan Aktaş'ın araçlardan birini 9.500.000 liraya, diğerini ise 5.500.000 liraya satın alacağını söyledi. Aziz İhsan Aktaş bana İbrahim Binici isimli birinin numarasını verdi. Bu kişi ile irtibat kurdum. Araçların devrini yaptım.”

Taner Çuhadar ilk ifadesinden farklı olarak ikinci ifadeyi 6 Mart tarihinde verdi. Ancak tahliye olamadı.

6 Mart tarihinde verdiği ifadede Rıza Akpolat’la ilgili şöyle iddialarda bulundu:

“Rıza Akpolat ve Yeşim Akpolat ailesinin tatil, seyahat organizasyonunu Durmuş Yıldırım yapardı. Durmuş'un yaptığı masraflar kendisine nakit parayla ödenirdi. Durmuş ile anlaşamayınca yaklaşık 4-5 ay benim kredi kartımdan bu masraflar karşılanmaya başlandı. Yapmış olduğum masraflar tutarında Rıza Akpolat bana elden para veriyordu. Bu paraları bazen şoföreler üzerinden hesabıma göndertip kredi kartımı ödüyordum. Dağıtılan paraların koordinesini Emirhan sağlıyordu.

Bu paraların kaynağını, kimden alındığını bilmiyorum. Ödeme yapılacağı zaman bana ya da şoförlere verilir söyledikleri hesaplara gönderilirdi. Rıza Akpolat para işlerini benden gizli yapardı. Kimsenin bilmesini istemezdi. Bu işlerde son zamanlarda en yakınında olan kişi Mehmet Ataş'tı. Mehmet Ataş diğer şoförleri organize eder, gidecekleri yeri söylerdi. Yapılacak ödemeleri takip ederdi. Cezaevine girmeden önce şoförleri ben organize ediyordum. Şoförler verilen talimatları yerine getiriyordu.”