Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci duruşma: Gizli tanıklar 'Yaprak' ve 'XYZ49QP' dinlenecek

Aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 33’ü tutuklu 200 sanık ile başlayan ve ilk duruşması 27 Şubat'ta tamamlanan Aziz İhsan Aktaş davası, bugün ikinci duruşmayla devam edecek.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu'nda görülmeye devam edecek davada; Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 16 isim tutuklu yargılanmaya devam ediyor.

Silivri’deki yoğun yargılama takvimi ve kullanım durumu gerekçesiyle duruşmanın 3 No’lu salonda görülmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” adlı gizli tanıkların duruşmada bu hafta dinlenmesine karar verildi.

DURUŞMADA ANBEAN YAŞANANLAR...

Cumhuriyet, gelişmeleri Silivri'den aktarıyor. İşte duruşmada dakika dakika yaşananlar...

11.00 | ÇAYKARA VE AKPOLAT DAHİL TUTUKLU SANIKLAR DURUŞMA SALONUNDA

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu tutuklu isimler duruşma salonuna getirildi.

Zeydan Karalar da tutuksuz sanıkların bulunduğu alandaki yerini aldı.

10.30 | AZİZ İHSAN AKTAŞ DURUŞMAYA KATILDI

İddianamede “suç örgütü lideri” olarak yer alan, hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenmesine karşın tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş da duruşmaya katıldı.

10.25 | ZEYDAN KARALAR DA SİLİVRİ'DE

Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Silivri'ye geldi.

Gazetecilerin, “Bugün gizli tanık konuşacak, ne dersiniz?” sorusuna Karalar, "Dinleyelim bakalım ne konuşacak. Gizli gizli ne diyecek? Bugüne kadar gizledi, bugün açıklıyor mu yani?" dedi.

Karalar, göreve dönüşüne ilişkin bir gelişme olup olmadığı sorusuna, "Bekliyoruz" yanıtını verdi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN HESABINDAKİ BLOKE KALDIRILDI

İddianamede “suç örgütü lideri” olarak yer alan, hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenmesine karşın tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş ile birlikte Baki Nugay, Doğan-Özkan Aktaş ve Ümit Gözütok’un bireysel hesaplarındaki bloke dün gece kaldırıldı.

Öte yandan; 27 Şubat tarihli ara kararda İSFALT dosyasındaki tüm sanıklar tahliye edilirken, aynı suçlamaya rağmen tutukluluğu devam eden eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali de celse arasında tahliye edildi.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMAYA KORUMA ORDUSU İLE KATILMIŞTI

Aktaş, bir önceki duruşmaya 10'a yakın koruma ile katılmıştı. O görüntüler kamuoyunda gündem olmuştu.