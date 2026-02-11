Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Aziz İhsan Aktaş' davasında ikinci duruşma periyodu için tarih netleşiyor

11.02.2026 21:22:00
Haber Merkezi
Mahkeme, 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasının bir sonraki duruşmasının, 21 Nisan 2026 - 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında görülebilmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazdı. Kesin karar 20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilecek.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Şubat 2026 tarihine kadar sürecek olan "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasının bir sonraki duruşmasının, 21 Nisan 2026 - 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında görülebilmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazdı.

Başsavcılık mahkemeye gönderdiği yanıtta, 22 Nisan 2026-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan 2 no'lu duruşma salonunun müsait olduğunu belirtti.

Buna göre, 20 Şubat 2026 tarihinde bitecek ilk duruşma periyodunun ardından ikinci duruşma periyodunun 22 Nisan-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

Ancak kesin kararı 20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi verecek.

