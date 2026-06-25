Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın karar celsesinde 8. duruşma günü sona erdi... Gülşah Ocak'tan dikkat çeken savunma: 'Cezalandırılmam isteniyor ama tek bir somut delil yok'

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 7 kişinin tutuklu olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın karar celsesi, ikinci haftasının 8. duruşma gününde, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarla devam etti.

RIZA AKPOLAT GELECEK HAFTA SAVUNMA YAPABİLİR

Yargılamada salı günü itibarıyla, dosyanın son konu başlığı olan Beşiktaş Belediyesi’ne geçildi. Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın önümüzdeki hafta savunmasını yapması öngörülüyor.

Davanın karar celsesinde tüm sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını tamamlamasının ardından Mahkeme Heyetinin yaklaşık 2 haftalık bir ara vermesi, ardından kararını açıklaması bekleniyor.

CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN BİLDİRDİ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen duruşmayı, Cumhuriyet canlı aktardı.

İşte duruşmada anbean yaşananlar..

15.45 | 8. DURUŞMA GÜNÜ SONA ERDİ

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasının karar celsesinde ikinci hafta sona erdi. Duruşmaya pazartesi itibarıyla tekrar devam edilecek.

Önümüzdeki hafta, 3. celsede bugüne kadar savunma yapmayan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatların savunmasını tamamlaması bekleniyor.

13.00 | "CEZALANDIRILMAM İSTENİYOR AMA TEK BİR SOMUT DELİL YOK"

22 Nisan’da tahliye edilen Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak da esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

“Silivri’nin hücrelerinde tutuklu kaldım. Kanun gereği hakkımda yargılamanın durması gerekirken, ben tutuklu kalmaya devam ettim. Hala da dosyaya sunulan bir soruşturma izni yoktur bu konuda” diyen Ocak, “24 eylemde yer almamın temel sebebi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde çalışan memur sayısının az olmasından kaynaklı. Eğer bu birimde çalışan 2 memur değil de 10 memur olsaydı belki bugün karşınızda 24 eylem değil de 3 eylemden sorumlu olarak olacaktım” ifadelerini kullandı.

Ocak, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben 2019 yılının Ekim ayında Beşiktaş Belediyesi’nde işe başladığımda gördüm ki kamu ihale mevzuatını bilen memur sayısı çok azdı. Memur olmanın gerekliliğini yerine getirmek suç değildir. Mütalaayı incelediğimde 11 eylemden beraatım istenmiş, buna katılıyorum ama 13 eylemden cezalandırılmam istenmiş buna katılmıyorum. Kasıtlı olarak ihaleye fesat olarak değerlendirebilecek hiçbir eylemde bulunmadım. Kimseden menfaat sağlamadım.

Cezalandırılmam istense de tek bir somut delil yoktur. İhale Kanunu’nun dışına çıkılmamıştır. Esasa ilişkin mütalaada istenen cezayı kabul etmiyorum. Rıza Akpolat’tan da Ali Rıza Yılmaz’dan da hiçbir zaman talimat almadım. Herhangi bir suça kast edecek hiçbir şey yapmadım. Mütalaada cezalandırılmamın istendiği suçlardan beraatimi talep ediyorum” dedi.

SES SİSTEMİ SORUNU YAŞANMIŞTI

2000 kişinin üzerinde kapasiteye sahip yeni duruşma salonunda dava kapsamında; 17 jandarma personeli, 4 izleyici, 1 gazeteci, 5 tutuksuz sanık, 2 tutuklu sanık, 1 Duruşma Savcısı, 3 kişilik Mahkeme Heyeti, 3 kişilik mübaşir ekibi ve 20 avukat olmak üzere toplam 56 kişi yer aldı.

Duruşma salonunda kapasitenin 40'ta 1'i kadar kişi bulundu ancak ışıklandırma ve klimalar, salonun tamamen dolu olduğu varsayılarak çalışıyor. Aynı zamanda salonda; avukat ve gazetecilerin kullanımında ve her biri en az 4 ve 5 kişilik olan masalarda çalışır durumda 2 priz bulunuyor.

Öte yandan; salon yeni inşa edilmesine karşın davanın ilk günün SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) kaydının başlatılmasında teknik sorun yaşanmış ve uzun bir süre, bu sorunun çözümü için uğraşılmıştı.

Aynı salonda geçtiğimiz gün de ses sistemi sorunu yaşanmış ve yaklaşık 3 saatte çözülebilmişti.