Baba ocağına dönüş: CHP kurmayları partiye yeni katılımların olacağını söyledi, ‘kapılarımız açık’ dedi

Milletvekili sayısı 126’ya çıkan CHP’ye hem belediye başkanları hem de milletvekilleri arasından katılım bekleniyor.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00
Baba ocağına dönüş: CHP kurmayları partiye yeni katılımların olacağını söyledi, ‘kapılarımız açık’ dedi
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CHP’nin birinci parti olarak tamamladığı yerel seçimler sonrası siyasette dengeler değişmeye başladı. CHP lideri Özgür Özel de seçim sonrası partiye yeni katılımlar olabileceğinin sinyalini verdi. Özel, önceki gün de CHP’ye katılan bağımsız milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’na rozetini taktı. Partiye başka milletvekillerinin de katılabileceğini söyleyen CHP kurmayları, “Yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tabloyla partimize yeni milletvekilleri de katılabilir. Baba ocağının kapıları açık. Parti değerlerimizle ters düşülmediği sürece, partiyle uyumlu çalışabilecek herkes gelebilir” yorumunu yaptı.

CHP'Lİ KASAP GERİ DÖNÜYOR

Belediye başkanlarından da CHP’ye katılmak isteyenler olduğunu söyleyen kurmaylar, “CHP’ye kaybettirmek için çalışanların partiye dönüşüne sıcak bakılmıyor” dedi. Öte yandan, Saadet Partisi’nin Meclis’teki grubunun dağılmaması için Saadet Partisi’ne geçen Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın da CHP’ye dönmesi bekleniyor. Kasap’ın yerine Saadet’e gideceği ileri sürülen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın da CHP’de kalmaya devam edeceği kaydediliyor. Saadet Partisi’nin Meclis’teki grubunu da bağımsız ya da Demokrat Partili bir milletvekilinin geçişiyle koruyacağı söyleniyor 


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