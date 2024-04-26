Baba ocağına dönüş: CHP kurmayları partiye yeni katılımların olacağını söyledi, ‘kapılarımız açık’ dedi
Milletvekili sayısı 126’ya çıkan CHP’ye hem belediye başkanları hem de milletvekilleri arasından katılım bekleniyor.
CHP’nin birinci parti olarak tamamladığı yerel seçimler sonrası siyasette dengeler değişmeye başladı. CHP lideri Özgür Özel de seçim sonrası partiye yeni katılımlar olabileceğinin sinyalini verdi. Özel, önceki gün de CHP’ye katılan bağımsız milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’na rozetini taktı. Partiye başka milletvekillerinin de katılabileceğini söyleyen CHP kurmayları, “Yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tabloyla partimize yeni milletvekilleri de katılabilir. Baba ocağının kapıları açık. Parti değerlerimizle ters düşülmediği sürece, partiyle uyumlu çalışabilecek herkes gelebilir” yorumunu yaptı.
CHP'Lİ KASAP GERİ DÖNÜYOR
Belediye başkanlarından da
CHP’ye katılmak isteyenler olduğunu
söyleyen kurmaylar, “CHP’ye
kaybettirmek için çalışanların
partiye dönüşüne sıcak bakılmıyor”
dedi. Öte yandan, Saadet Partisi’nin
Meclis’teki grubunun dağılmaması
için Saadet Partisi’ne geçen Kütahya
milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın da
CHP’ye dönmesi bekleniyor. Kasap’ın
yerine Saadet’e gideceği ileri sürülen
CHP Mersin Milletvekili Hasan
Ufuk Çakır’ın da CHP’de kalmaya
devam edeceği kaydediliyor. Saadet
Partisi’nin Meclis’teki grubunu da
bağımsız ya da Demokrat Partili bir
milletvekilinin geçişiyle koruyacağı
söyleniyor
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