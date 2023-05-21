2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Babacan: Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz

DEVA Partisi lideri Babacan, “Bugün Etlik’te vatandaşlarımızla buluştum. 28 Mayıs’ta, zenginlik ve huzur için adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri gerektiğini anlattım. Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 21:05
Babacan: Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Ankara’nın Etlik semtinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Babacan, şunları kaydetti:

“Bugün Etlik’te vatandaşlarımızla buluştum. 28 Mayıs’ta, zenginlik ve huzur için adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri gerektiğini anlattım. Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz.”


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