Babacan: Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz

Yayınlanma: 21.05.2023 - 21:05

Güncelleme: 21.05.2023 - 21:05

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Ankara’nın Etlik semtinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Babacan, şunları kaydetti:

“Bugün Etlik’te vatandaşlarımızla buluştum. 28 Mayıs’ta, zenginlik ve huzur için adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri gerektiğini anlattım. Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz.”