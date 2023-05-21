Babacan: Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz
DEVA Partisi lideri Babacan, “Bugün Etlik’te vatandaşlarımızla buluştum. 28 Mayıs’ta, zenginlik ve huzur için adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri gerektiğini anlattım. Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Ankara’nın Etlik semtinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Babacan, şunları kaydetti:
“Bugün Etlik’te vatandaşlarımızla buluştum. 28 Mayıs’ta, zenginlik ve huzur için adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri gerektiğini anlattım. Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz.”
Bugün Etlik’te vatandaşlarımızla buluştum.— Ali Babacan (@alibabacan) May 21, 2023
28 Mayıs’ta zenginlik ve huzur için adayımız @kilicdarogluk’ya oy vermeleri gerektiğini anlattım.
Son bir hafta. Sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/9jg9Y9yqtp
En Çok Okunan Haberler
-
- Operasyon başladı, her yerden siliyorlar!
- Saray'dan 'Oğan' açıklaması
- Vecdet Öz'den flaş 'ATA İttifakı' açıklaması
- ATA İttifakı ortağından 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Sinan Oğan'dan yeni açıklama: 'O an geliyor'
- Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında gizli zirve
- Sinan Oğan'da eğilim hangi yönde?
- R.T. Erdoğan’ın hal ve gidişi
- Camide skandal: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın
- AKP'li Hulki Cevizoğlu'na Kadıköy'de protesto!