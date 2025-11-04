Babacan ve Davutoğlu AKP'ye mi dönüyor? İktidara yakın gazeteciden yanıt geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yeniden AKP’ye döneceği yönündeki iddialar yeniden alevlendi.

İki ismin son olarak Saray'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılması, bu iddianın daha da yayılmasına neden oldu.

YALANLAMA GELDİ

Ancak iddialara ilişkin dikkat çeken bir açıklama, iktidara yakın gazeteci Sinan Burhan’dan geldi.

"NE İLGİ VAR NE DE TEKLİF"

tv100’de katıldığı yayında konuşan Burhan, "Ne Sayın Babacan’a ne de Sayın Davutoğlu’na herhangi bir teklif ya da ilgi yok. Bu yönde yürütülen söylentilerin gerçekliği bulunmuyor" dedi.