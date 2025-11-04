Cumhuriyet Gazetesi Logo
Babacan ve Davutoğlu AKP'ye mi dönüyor? İktidara yakın gazeteciden yanıt geldi

4.11.2025 09:08:00
Siyaset kulislerinde günlerdir konuşulan "Babacan ve Davutoğlu AKP’ye dönüyor?" iddialarına yanıt geldi. İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan, "Ne ilgi var ne teklif" diyerek söylentilere cevap verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yeniden AKP’ye döneceği yönündeki iddialar yeniden alevlendi.

İki ismin son olarak Saray'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılması, bu iddianın daha da yayılmasına neden oldu.

YALANLAMA GELDİ

Ancak iddialara ilişkin dikkat çeken bir açıklama, iktidara yakın gazeteci Sinan Burhan’dan geldi.

"NE İLGİ VAR NE DE TEKLİF"

tv100’de katıldığı yayında konuşan Burhan, "Ne Sayın Babacan’a ne de Sayın Davutoğlu’na herhangi bir teklif ya da ilgi yok. Bu yönde yürütülen söylentilerin gerçekliği bulunmuyor" dedi.

İlgili Konular: #AKP #ali babacan #ahmet davutoğlu