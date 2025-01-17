Babacan'dan AA'ya 'yılın fotoğrafı' önerisi: Bu maaşla yaşanmaz diyen emekliler
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Anadolu Ajansı’nın “Yılın Fotoğrafları” seçiminde Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorunlar yoksulluk ve yolsuzluk gibi sorunların yer almamasını eleştirerek yeni bir fotoğraf önerisinde bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" seçiminde Türkiye'de yurttaşların yaşadığı ekonomik sorunlar ve yolsuzluk gibi sorunların fotoğraf seçeneklerinde yer almamasına tepki gösterdi.
Anadolu Ajansı'na bu konulara da yer veren yeni kategoriler ekleme çağrısında bulunan Babacan emeklilerin maaş eylemini içeren yeni bir fotoğraf önerisinde bulundu.
Babacan, "Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları seçimi önemli bir etkinlik, ancak niyeyse yoksulluk ve yolsuzluk gibi kritik konular kategoriler arasında yok. Anadolu Ajansı'na tavsiyemiz, milletin gündeminden kopmaması ve bu konuları da kapsayan yeni kategoriler eklemesidir" dedi.
Babacan, ekonomik sıkıntılar ve adalet taleplerini öne çıkaran emekli eylemi fotoğrafını seçtiği fotoğraf olarak paylaştı.
Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları seçimi önemli bir etkinlik, ancak niyeyse yoksulluk ve yolsuzluk gibi kritik konular kategoriler arasında yok.— Ali Babacan (@alibabacan) January 17, 2025
Anadolu Ajansı'na tavsiyemiz, milletin gündeminden kopmaması ve bu konuları da kapsayan yeni kategoriler eklemesidir.… pic.twitter.com/jsdKJ34Rqc
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