Babala TV'de Kılıçdaroğlu'na soru soranların yalanları ortaya çıktı: Tezgâh dağıldı

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:02

Güncelleme: 25.05.2023 - 09:03

Babala TV adlı YouTube kanalında Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının merakla beklenen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu bölüm yayınlandı.

Format gereği karşıt görüşlü seyircilerin katılıp soru sorabildiği programda, Ozan Şimdi isimli katılımcı Kılıçdaroğlu'na, kendisinin 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'li belediyelerde hiç kimsenin işten çıkarılmayacağı yönündeki konuşmasını dinletip ardından kendisinin İBB'den işten çıkarıldığını ifade etti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Murat Ongun, "Bu soruyu soran kişi İBB çalışanı değildir. Özel bir şirket elemanıdır. Şirketi ihaleyi alamadığı için işi sona ermiştir. Abisi iletişim ofisimizde çalışmakta, amcasının oğlu da zabıta personelimizdir. 4 yıldır onlarla birlikte uyumla çalışıyoruz. Bizde tek kriter; Liyakattir." dedi.

Bu soruyu soran kişi İBB çalışanı değildir. Özel bir şirket elemanıdır. Şirketi ihaleyi alamadığı için işi sona ermiştir. Abisi iletişim ofisimizde çalışmakta, amcasının oğlu da zabıta personelimizdir. 4 yıldır onlarla birlikte uyumla çalışıyoruz. Bizde tek kriter; Liyakattir. pic.twitter.com/8lLCH9sHzM — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 24, 2023

AKP TEŞKİLATLARINDA DEĞİLİM DEMİŞTİ...

Umut Nimet Ataş isimli bir başka katılımcı ise Kılıçdaroğlu’na sorusunu iletmeden önce “Hayatımda AKP teşkilatlarından içeri girmemiştim, Diyarbakır’daki huzurun, güven ortamının zedeleneceği korkusuyla oy verdim” ifadelerini kullandı.

Ancak söz konusu ifadeleri kullanan kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Öte yandan gencin kuzeni olduğunu iddia eden bir kullanıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “10 yıldan fazla süredir AKP teşkilatlarında aktif olarak çalışıyor” dedi.

“Salonda hiç olmayan Akp’liler”, “Akp’nin kapısından hiç geçmemiş kişiler” pic.twitter.com/RGl2v4eC9B — Emre C. Durmaz (@EmreCanDurmazim) May 24, 2023

İDDİALARA YANIT VERDİ

Kendisinin kuzeni olduğu kişiyi tanımadığını savunan Umut Nimet Ataş, "Şayet aşiretimden biri ise aşiretimin bana daha önce vatan sevgimden dolayı neler çektirdiği ortada. Aşiret kalabalık, Nihat Doğan gibi isimler de aşiretten ve aşiretin daha önce bana neler çektirdiği ortada. Bunlar bizlerden Kandil'e gidip ölmemizi beklerken iki kardeşimi askeri personel, iki kız kardeşimi ise üniversitede okuttum, bütün karın ağrıları ondandır" dedi.