Bağcıoğlu'ndan askeri alanların imara açılmasına tepki: Emekli bir asker olarak içime sindiremiyorum

Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:26

Güncelleme: 18.07.2024 - 10:26

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, askeri alanların imara açılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Herkesin gözü önünde şehirlerin elde kalan son yeşil alanları da peşkeş çekiliyor. Bu alanlar, askeriye tarafından gözü gibi bakılırdı. Şimdi ise imara açılarak yok edilmek isteniyor. Bu durumu emekli bir asker olarak içime sindiremiyorum. Askeri alanları imara açmak demek, kentteki bütün damarları tıkamak demektir. Askeri alanlar büyük bir tehditle karşı karşıya. Bu alanları birer birer kaybediyoruz.

Emekli bir asker olarak, bu konuyu içime sindiremiyorum. Askeri alanlar, sadece askeri faaliyetler için değil, aynı zamanda kentlerin nefes almasını sağlayan, doğayı koruyan alanlar olarak da büyük öneme sahip. Bu alanların yok edilmesi, geleceğimizin yok edilmesi demektir.

"BU MESELE PARTİLER ÜSTÜ BİR MESELEDİR''

Bu mesele partiler üssü bir meseledir. Tüm siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını bu konuda daha fazla duyarlı olmak durumundadır. Askeri alanların imara açılması, sadece bir siyasi partinin meselesi değil, tüm toplumun meselesidir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için hep birlikte mücadele edilmelidir. 15 Temmuz sonrası askeri alanlar için ‘yeşil kalacak’ denildi. Ama görüyoruz ki, bu alanlar birer birer imara açılıyor. Verilen sözler tutulmadı, halkın güveni sarsıldı. Askeri alanların korunması ve imara açılmasının durdurulması için acilen harekete geçilmelidir. Bu konuda tüm yetkilileri ve halkımızı duyarlı olmaya çağırıyorum."