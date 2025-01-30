Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'dan, Vaiz Halil Konakcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medyadaki konuşmalarıyla sürekli tepki çeken Vaiz Halil Konakçı hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama' suçlarından savcılığa şuç duyurusunda bulundu.
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama' suçlarından savcılığa şuç duyurusunda bulundu. Dikbayır, "Bu coğrafyanın Şeyh Said’leri, Fetö’leri, Lawrence’ları bitmez. Ancak bu memleketin de Talat’ları, Enver’leri, Mustafa Kemal’leri bitmez" dedi.
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama' suçlarından savcılığa şuç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Dikbayır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama suçlarından Halil Konakçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu coğrafyanın Şeyh Said’leri, Fetö’leri, Lawrence’ları bitmez. Ancak bu memleketin de Talat’ları, Enver’leri, Mustafa Kemal’leri bitmez."
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