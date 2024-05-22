Bahadır Özgür’e 'Sedat Peker' davası: İki yıla kadar hapsi isteniyor

Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür’e, yazarlarından olduğu “Duvar: Sedat Peker’in İtiraf, İfşa ve İddiaları” kitaba dair açıklamaları nedeniyle dava açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 15:39
Bahadır Özgür’e 'Sedat Peker' davası: İki yıla kadar hapsi isteniyor
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Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür hakkında konuşma sonrasında Mudanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve yargı organlarını aşağılamak” suçunu düzenleyen TCK’nın 301’inci maddesine dayanarak soruşturma açmıştı.

Adalet Bakanlığı’nın izni ile yapılan soruşturma sonucunda Bahadır Özgür hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mudanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek ceza davasını açtı.

MAFYA-SİYASET-DEVLET İLİŞKİLERİNİ ANLATMIŞTI

2 Ekim 2022 günü Mudanya Kitap Fuarı’nda TİP Milletvekili Ahmet Şık ile beraber bir söyleşiye katılan Özgür, Timur Soykan, Ahmet Şık, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ile beraber kaleme aldıkları, “Duvar: Sedat Peker’in İtiraf, İfşa ve İddiaları” başlıklı kitabının içeriğine dair konuşmuştu.

Kitapta Susurluk’tan başlayıp bugünkü uyuşturucu ticaretine, Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para davasına, Ayhan Bora Kaplan’ın bir suç örgütü lideri olarak yükselişine ve mafya-siyaset ilişkilerine dair kapsamlı araştırmalar bulunuyor. Özgür, fuardaki konuşmasında, Uğur Mumcu’nun “Papa-Mafya-Ağca” araştırmasından başlayarak bugüne kadar süreklilik arz eden mafya-siyaset-devlet ilişkilerini ve bu süreçte açılan davaların neden sonuçlandırılamadığını anlatmıştı.


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