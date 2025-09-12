Bahar Feyzan ve Emrah Gülsunar arasında 'Özgür Özel' tartışması: 'Kabul et ya da etme!'

Gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalında yayımlanan programında gündem, ana muhalefet partisi CHP’deki gelişmelerdi.

Feyzan’ın konuğu ise, kısa süre önce “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “suç işlemeye tahrik” iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan akademisyen Emrah Gülsunar oldu.

Programda ikili arasında CHP içindeki mevcut durum ve Genel Başkan Özgür Özel’in performansı üzerine hararetli bir tartışma yaşandı.

Bahar Feyzan, CHP içindeki karmaşayı ve parti içi gruplaşmaları eleştirirken, Gülsunar Feyzan’ın görüşüne itiraz etti.

'CHP'DE İÇ KARIŞIKLIK' TARTIŞMASI

Programda konuşan Bahar Feyzan, CHP’de ciddi bir dağınıklık olduğunu belirterek “CHP’de birçok kişi kaostan faydalanarak birbirini fişliyor. Karışık bir ortam var, belediyeden de faydalanmak isteyenler var. 'Artık baş edemeyeceği, birkaç üye alıp AK Parti’ye geçeyim' diyenler de var" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de eleştiren Feyzan, “Özgür Özel’in de CHP’deki bu kaosu toparlaması lazım. Bir taraftan belediyeler kaynıyor, operasyonlar devam ediyor, iddianame bekleniyor. Başka bir taraftan kurultay ve kongreyle mücadele ediliyor" ifadelerini kullandı.

'CHP’YE DIŞARIDAN SALDIRI VAR'

Emrah Gülsunar ise CHP’nin bir “iç kriz” yaşadığı iddiasını kabul etmedi. “CHP’de bir iç karışıklık yok. CHP’ye de dışarıdan bir saldırı var. İkisi farklı şeyler” diyen Gülsunar, Feyzan’ın değerlendirmesine karşı çıktı.

Feyzan, belediyelerdeki durum nedeniyle aynı fikirde olmadığını belirterek, “Belediye konusunda aynı şeyi düşünmüyorum. Çünkü eski ve yeni hâlâ birlikte olduğu için aynı şeyi düşünmüyorum. Partiye içeriden de saldırı oldu" dedi.

FEYZAN'DAN 'ÖZGÜR ÖZEL' ELEŞTİRİSİ

Feyzan, Özgür Özel’in kriz yönetimini eleştirerek şöyle devam etti:

“İlişkileri daha iyi yönetebilirdi. Kendisine cephe açmamalıydı. Daha straftejik davranabilirdi. Her şey Muharrem Bey ile çözülemez. Meydanlara çıkalım savaşalım la olmaz. Kendi yanlışlarını kendi doğrularınla değerlendirebilirsen sen iktidara gidebilirsin. ‘Ben her şeyi doğru yapıyorum ama bana saldırıyorlar’ tezi seni iktidara götürse de seni orada bırakmaz."

'ÖZEL'İ SUÇLAYANDAN ŞÜPHELENİRİM'

Özgür Özel’i hedef alanları sorguladığını ifade eden Gülsunar, "Özgür Özel’de suç bulandan şüphelenirim. Özgür Özel daha ne yapacak başka? Şu ortamda Özgür Özel’e suç bulunabilir mi? Özgür Özel’i sadece içeriden eleştirebilirsin" şeklinde konuştu.

Tartışma Feyzan’ın son sözüyle sona erdi:

“Şüphelen… Bu da benim fikrim.”