Bahar Ünlüer Öztürk: ‘Barınak kapasitesi yeterli değil’

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

Tüm tepkilere karşın Meclis’ten geçen ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen yasa değişikliğinin ardından katliam haberleri hız kazandı. Geçen hafta Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi önünde 40’tan fazla kedi ve köpek, Hatay’da ise 11 köpek ölü olarak bulunmuştu. Ümraniye Belediyesi’ne ait Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Barınağı’nda sağlıksız şartların yanı sıra ölmüş hayvanların görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Koordinatörü avukat Bahar Ünlüer Öztürk “Türkiye’de tahmini 4 milyon sokak köpeği var, bunların sadece yüzde 3’üne yetebilecek kapasitede, yaklaşık 100 bin hayvan kapasiteli barınaklar mevcut. Geriye kalan yüzde 97 ne olacak? Fiilen ölecekler” dedi. Öztürk, “Merkezimizdeki avukatlar, her gün bir veya daha fazla soruşturma ya da kovuşturma dosyasına müdahil olma talebinde bulunuyor, ancak bu talepler sıklıkla reddediliyor. Bu hayvana şiddet konusunda cezaların yeterince caydırıcı olmadığını gösteriyor. Son değişiklik anayasaya, TCK’ye ve hayvanların, çevrenin korunmasına yönelik yasalara aykırıdır. Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesini ümit ediyoruz” dedi.

HIRSIZLIK SUÇLAMASI

Gebze Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi önünde hayvanseverlerin eylemleri devam ederken Gebze Belediyesi tarafından bir açıklama yayımlandı. Hayvanseverler “bazıları tedavi edilmek üzere tesise bırakılan 75 hayvanı tesisten kaçırmak ve çok miktarda hayvan mamasını gasp etmekle” suçlandı.

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek belediye yetkililerini sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.