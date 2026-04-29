Bahçeli 'Ahmet'ler makama' demişti: Ahmet Türk ve Ahmet Özer için 'mayıs ayında göreve iade' iddiası

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 30 Ekim 2024'te başlatılan operasyondan sonra Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'le, Kobani davası sanıklarından biri olan ve 10 yıl hapis cezası çıkınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevden alınıp yerine kayyım atanan Ahmet Türk'le ilgili AKP medyasından kritik bir iddia geldi.

İktidara yakın Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 kanalında konuk olduğu canlı yayında iktidarın yürüttüğü "süreç"le ilgili ileriki dönemde atılacak kimi adımlardan söz ederken şu ifadeleri kullandı:

"Kayyumla ilgili bazı düzenlemeler olabilir. Hatta önümüzdeki günlerde bazı belediye başkanlarının göreve dönebileceğini bekleyebiliriz" dedi. Burhan, görevlerine dönmesi beklenen belediye başkanlarına örnek olarak da Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in adını verdi. Yandaş isme göre, seçilmiş başkanların göreve iade kararları Mayıs ayı içerisinde verilecek.

BAHÇELİ: SÖZÜMÜZ SÖZDÜR

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat 2026 tarihli grup toplantısında konuyla ilgili "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir!" çıkışı yapmıştı.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda da Bahçeli, gazetecilerin konuyu bir kez daha hatırlatması üzerine "Siz bizi tanımıyorsunuz... Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür" yanıtını vermişti.