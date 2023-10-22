Bahçeli, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi tebrik etti

Yayınlanma: 22.10.2023 - 21:47

Güncelleme: 22.10.2023 - 22:33

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeli, BBP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda tekrar Genel Başkanlığa seçilen Destici'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Bahçeli, seçimin, parti camiasına ve Türk İslam coğrafyasına hayırlı olmasını temenni etti.

771 OY ALMIŞTI

Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığına yeniden seçilmişti. Destici, 794 oyun, 771'ini alarak yeniden genel başkan oldu. 23 oy ise geçersiz sayılmıştı.