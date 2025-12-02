Bahçeli de, Erdoğan da yeşil ışık yakmıştı... CHP, 'İmamoğlu'nun duruşmaları TRT'de yayınlansın' teklifini bugün Meclis'e sunacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılananların davalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine alınması için bugün önerge verecek.

Önerge kabul edilirse, "duruşmalar TRT’de yayınlansın" teklifi Genel Kurul’da görüşülebilecek.

CHP, Mayıs ayında üç grup başkanvekilinin imzasıyla bir kanun teklifi vermişti. Teklif, seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen ceza davalarında, kovuşturma evresindeki açık duruşmaların TRT’den ve isteyen diğer televizyon kanallarından canlı yayınlanabilmesinin önünü açmayı öngörüyor.

CHP'Lİ BAŞARIR DUYURDU

Başarır, başta İBB davası olmak üzere siyasilerin yargılandığı davaların TRT'den yayınlanması için hazırladıkları kanun teklifini bir süre önce TBMM Başkanlığı'na sunduklarını, bu teklifin bugün TBMM İç Tüzüğü'nün 37'nci maddesi gereği TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün TRT’de seçilmiş siyasetçilerin yargılandığı davaların canlı yayınlaması için kanun teklifini veriyoruz. Bunu Sayın Bahçeli söyledi, biz de diyoruz ki hodri meydan. Kanun teklifini verdik, bugün Meclis’te bu kanun teklifi görüşülecek, kendine güvenen, topluma güvenen eğer TRT’ye de güveniyorlarsa bu yasayı geçirelim. Toplumdan hiçbir şey saklanmasın, bizim alnımız açık. Korktuğumuz hiçbir şey yok. Bu kanun bugün gelsin, İBB davası dahil, bu ülkedeki seçilmiş tüm siyasetçilerin yargılandığı davaları TRT canlı yayınlasın. Halk görsün, bu davalar hukuki mi, adil mi, gerçek deliller mi kullanıyor..."