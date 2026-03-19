Bahçeli'den İran'da öldürülen 165 kız çocuğuyla ilgili Gelecek Partisi'nin başlattığı imza kampanyasına destek

19.03.2026 14:12:00
ANKA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran’da ABD ve İsrail'in saldırılarında bir okulda 165 kız öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Gelecek Partisi'nin başlattığı uluslararası imza kampanyasına destek vereceğini bildirdi.

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile telefona görüştü. Bahçeli, görüşmede Gelecek Partisi’nin kamuoyuna duyurduğu ve İran’da bir okulda öğrencilerin hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan uluslararası imza kampanyasına destek vereceğini söyledi. 

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Bahçeli, kendisine "Gazze Soykırımı" isimli kitabını gönderen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile telefonda görüştü. 

Görüşmede Bahçeli, ABD–İsrail saldırıları sonucu İran Minab’da bir okulda 165 kız öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan uluslararası imza kampanyasına destek vereceğini ve dilekçeye imza atacağını belirtti. 

