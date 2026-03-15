Bahçeli'den, Suriye Türkmen Meclisi Başkanlığı'na seçilen Abdurrahman Mustafa'ya 'tebrik' telefonu

15.03.2026 16:49:00
ANKA
Suriye Türkmenleri tarafından Suriye Türkmen Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Abdurrahman Mustafa'yı, MHP lider Devlet Bahçeli telefonla arayarak tebrik etti.

Abdurrahman Mustafa, Suriye Türkmenleri tarafından Suriye Türkmen Meclisi Başkanlığı görevine seçildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini duyurdu.

"RABBİM BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Mustafa, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünya Türklüğü’nün kalbi, Türk Dünyası’nın Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli; başkan seçilmem dolayısıyla beni az önce telefonla arayarak tebrik etti. Her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz Bilge Liderimize teşekkür ederiz. Rabbim başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

