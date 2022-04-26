Bahçeli, elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın'

26 Nisan 2022 Salı, 10:41

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP lideri, 6 partinin toplantısını ve Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesini hedefine koydu.

CHP liderine yönelik, "Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun fatura iddiaları, 4 milyon hanenin elektriğinin kesildiğini ileri sürmesi kuyruklu yalandır. Kesik abone sayısının 278 bin olduğu anlaşılmaktadır" iddiasında bulundu.

Konuşmasının devamında 6 muhalefet partisinin toplantısını hedef alan Bahçeli, "Yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir" sözlerini kullandı.

MHP lideri, şöyle konuştu:

"Zillet İttifakı yine 6+1 olarak toplandı. İttifak ortakları güçlendirilmiş parlamenter sistem masalıyla avunuyorlar toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Birbirlerine tuzak kurup dedikodu yapıyorlar sonra birbirlerinin gönlünü almaya çalışıyorlar. Bunların dilinde şehitlerimize rahmet yok, Türkiye'ye övgü yok, teröristlere tepki yok, yüzlerinde meymenet yok."

Bahçeli, öte yandan HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına ilişkin kanun teklifine sert tepki gösterdi. MHP lideri, "Böylesi bir zelilin TBMM'de yer alması hepimiz adına zuldür. Herkesi uyarıyorum, TBMM, gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir" dedi.

"BİZ KADİR, KIYMET, VEFA BİLİRİZ ANCAK İHANET, İFTİRA BİLMEYİZ"

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"Değerli milletvekilleri, değerli basın mensupları haftalık meclis grup toplantımızda sizlerle paylaşmayı arz ettiğim düşüncelerime geçmeden önce hepinizi selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu ay içinde tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Ramazan kalp temizliği için bir fırsat, günahlardan arınmak için manevi bir tahsisattır.

İnsan esas itibariyle efalinden sorumludur, yani fiil ve eylemlerimizle hakikat yolunda, Allah yolunda, dengeli, tutarlı, adam gibi bit hayatı iliklerimize kadar yaşamaya müstehak oluruz. Kadir gecesinin nimetleriyle müşerref olabilmeyi Rabbimden diliyoruz. Türk İslam aleminin Kadir gecesini tebrik ediyorum. Ayrıca bu gecenin nice manevi ikrama kapı aralamasını gönülden niyaz ediyorum.

Biz kader biliriz, kanaat biliriz, kıymet biliriz, vefa biliriz. Ancak ihanet, iftira, icbar, ihtiras bilmeyiz. Niye diye soran varsa cevabını vereyim; biz Türk sevdalısı MHP'yiz.

MHP ve Cumhur İttifakı milletimizin bekası için önemli bir görevle karşı karşıyadır. Maruz kaldığımız tehditler, küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan sahnesinden başka bir şey değildir. Milli çıkarlarımızı sömürge hesaplarına, egemen güçlerin inisiyatiflerine teslim etmek isteyenler faal haldedir.

Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin, parçalamanın, sınırları değiştirmenin bugünkü bahanesidir.

Hiçbir kuşatmaya eyvallah etmedik, hiçbir saldırıya boyun eğmedik. Hamdolsun bugün de eğilmiyoruz, bilinsin ki bundan sonra da yalnızca rükuda eğiliriz.

Dün işgalciler deniz süpürülmüştü, bugün ise teröristler bulundukları her yerde gömülmektedir. Türk milleti terörün belini kıracaktır, teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaklardır.Bu meselenin başka yolu, seçeceği yoktur. Türkiye’ye silah çekenler, pusu kuranlar, sınır güvenliğimizi ihlal edenler, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman olacakları gibi bedelini de çok ağır şekilde ödeyeceklerdir. Milli mücadele zaferle pekişerek vatan düşmandan temizlenmiş, 29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edilmişti. Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümünde bu defa da düşman imalatı olan terör belası, bölücülük illeti Türk milletinin makus talihi olmaktan kesinlikle çıkarılacak."

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

"Milli egemenliğe dayanan demokratik yönetimlerin dış müdahalelerle tasfiyesi, terör örgütlerinin kanlı suikastlarıyla köşeye sıkıştırılması artık hayaldir. Bilhassa Türkiye geri dönülemez bir yoldadır. Askerimizin dilinden düşmeyen 'Kızıl Elma'ya kadar varız' sözü bugün tekrar ete kemiğe bürünmüştür. Türk Milleti terörün belini kıracaktır. Teröristler şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaktır. Bu meselenin bir başka yolu yoktur. Pusu kuranlar, sınır güvenliğimizi ihlal edenler, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar bedelini çok acıklı, ağır şekilde ödeyeceklerdir."

"Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır. Hainler nerede barınıyorsa, meşru hedef orasıdır, hepsinin sonu gelmiştir. Bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki bazı alanlarda varlığını hala sürdürmesi üzerine 17 Nisan 2022'de Pençe Kilit Harekatı başlatılmıştır. Terör barınakları yerle bir edilmiş, 50'yi aşkın terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşu devletlerimizin sınırlarına saygılı, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde terör örgütlerinin kafasına pençe darbesi indirilmiştir. TSK'mız taktik ve operatif anlamda, önleyici, strateji ustalığıyla destan yazmaktadır. İlki 2018 yılının mart ayında devreye giren Pençe harekatlarının devamı ve tamamlayıcı olan hamle ile terör örgütü komaya sokulmuştur."

"Etkisiz hale getirilen teröristlerden 8'inin Ermeni, 5'inin Fransız, 7'sinin ABD'li, 3'ünün İngiliz, 2'sinin de Alman olduğu anlaşılmıştır."

"Başta terörist Kalkan olmak üzere, terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Bir babayiğidimiz, aslan parçamız, hainleri ümitle temenni ediyorum ki, ya leşini yere serecek, ya başlarına çuval geçirerek Türk adaletine teslim edecekler. Şehirlerimizde eylem hazırlığında kim varsa tavsiyem kefenlerini de yanlarında taşımalarıdır. Türk Milleti bu canileri affetmeyecektir."

MİLLET İTTİFAKI'NI '6'LI MASA' ÜZERİNDEN HEDEF ALDI

"Zillet İttifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, sahte gülümsemelerle günü kurtardıklarını sanıyorlar. Her numara Zillet İttifakı'nda... Bunların dilinde şehitlerimize rahmet yok, Türkiye'ye övgü yok, teröristlere tepki yok, yüzlerinde meymenet yok. Kimin hesabına siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok."

"Zillet İttifakı yine 6+1 olarak toplandı. İttifak ortakları güçlendirilmiş parlamenter sistem masalıyla avunuyorlar toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Birbirlerine tuzak kurup dedikodu yapıyorlar sonra birbirlerinin gönlünü almaya çalışıyorlar.

3. kez toplanan partilerin ortak açıklamasının Türkiye'nin yüksek mücadele anlayışıyla bağdaşan bir yanı var mıdır? Milli egemenlik haklarımıza, tarihsel emanetlere bağlılık zillet ittifakı açısından söz konusu mudur? Kimin hesabına siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok. Yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir. Cumhur İttifakı'nın da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de mayası, mimarı büyük Türk Milleti'dir."

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİĞİNİN KESİLMESİ

"Faturayı 3 ay ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmiştir. Karanlıktan aydınlık ortamına gölge düşürmeye çalışmıştır. Şahsen uyarmıştım, ödemezse elektriğin kesilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Hatta insani destek adına il başkanlarımızın kandil göndermesini talimatlandırmıştım. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Önemli olan sesi duyurmaktı, bir hafta sonra faturayı ödeyeceğim diyerek istismar çarkını döndürmekle uğraşıyor. Bazı siyasi odaklar da faturayı ödemek için kuyruğa giriyor. Alın birini vurun ötekine.

Kılıçdaroğlu'nun fatura iddiaları, 4 milyon hanenin elektriğinin kesildiğini ileri sürmesi kuyruklu yalandır. Kesik abone sayısının 278 bin olduğu anlaşılmaktadır. Zillet İttifakı'nın trafoları patlak, enerji nakil hatları kopuktur. Kılıçdaroğlu bilsin ki, Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın. Bizim görüşümüze göre, gökyüzü güneş olsa, millet yoksa, vatan yoksa, asıl karanlık işte o zamandır. Bu karanlığın müdafaası zillet ittifakı eliyle yapılmaktadır. Zillet ittifakı 2023'ün haziran ayında kaybedecek, altına imza attıkları ortak açıklamaları başlarına külah diye geçirirler."

"Ey Kılıçdaroğlu ümitsizlik köyüne gitme, karanlığa doğru yürüme güneşler var. Kılıçdaroğlu’nu korku dağları sarmıştır. Kafasının içi gece gibi karanlık düşüncelerle doludur. Gökyüzü güneş olsa, millet yoksa, vatan yoksa, bayrak dalgalanmıyorsa asıl karanlık işte o zamandır."

GARO PAYLAN'IN ERMENİ 'SOYKIRIMI' KANUN TEKLİFİ

"TBMM'de HDP'li müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması istenmiş, anında iade edilmiştir. TBMM çatısı altında diasporanın ajanı bulunmaktadır. Böylesi bir zelilin TBMM'de yer alması hepimiz adına zuldür. Bu kokuşmuş vekilin kimden cesaret aldığı, kimlerle dayanışma içinde olduğu ortadadır. Kanun teklifi olarak hazırlanması, Türkiye'yi tahrik etmek için kurgulanmıştır. Herkesi uyarıyorum, TBMM, gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Gözümüzün içine baka baka Türk milletine soykırımcı diyenlerin barınacağı bir mekan asla değildir."

"1915 olaylarının içyüzünü, perde arkasını saptırmak bir defa tarih suçudur, Türk milletine saygısızlıktır. Bu sözde soykırımı tanıyan varsa yeri ve adresi TBMM olamaz, olmamalıdır. HDP'li bölücü milletvekilinin teklifine CHP'de sadece 'herkes kendi işine baksın' gibi bir eleştiri gelmiştir. Bu sadece hadsizlik değildir. Bize göre şerefsizliğin daniskasıdır. CHP'li bir milletvekili de sözde soykırım yalanının peşine takılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu elektrikle ilgili konuştuğun kadar sözde soykırımla ilgili konuşacak mısın?"

BIDEN'A TEPKİ: 'SÖZLERİ HÜKÜMSÜZDÜR'

(ABD Başkanı Biden'ın 1915 sözleri) "Hükümsüzdür ve kınanmayı hak etmektedir. Bundan sonra ne söylerlerse söylesinler sadece kuru gürültüdür. Türk Milleti'nin insanlığa karşı soykırım suçu işlemiş, ezik, lekeli, yaralı millet konumuna düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. HDP, PKK'nın ve Ermeni diasporasının çatlak sesi, paslı silahıdır. Kötünün temincisidir. Kürt kökenli kardeşlerimle hiçbir bağı, alakası yoktur. HDP demek cinayet demektir, ihanet demektir. Bu ASALA hayranlarının, bölücü ve yabancı odağının Türk siyasetinden silinip gideceği günler de inşallah yakındır."