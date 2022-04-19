Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan ve Bahçeli’ye sert tepki

19 Nisan 2022 Salı, 21:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün; TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bunlar gibi rüzgara göre dönmeyeceğiz, bakanları gibi fotoromana dönüşmeyeceğiz. Irkçılık da yapmayacağız, bu necip millete o kara lekeyi sürmeyeceğiz. Ne içi boş ensarlık algıları, ne ucuz ırkçılık siyaseti. Allah bu milleti ikisinden de sakınsın, korusun. Göndereceğiz. Nokta.”

"180 DERECE NASIL DÖNÜYORSUN?"

Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında yaptığı konuşmanın, paylaşımında yer alan bölümü şöyle: