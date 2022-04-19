Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan ve Bahçeli’ye sert tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bunlar gibi rüzgâra göre dönmeyeceğiz, bakanları gibi fotoromana dönüşmeyeceğiz. Irkçılık da yapmayacağız, bu necip millete o kara lekeyi sürmeyeceğiz. Ne içi boş ensarlık algıları, ne ucuz ırkçılık siyaseti. Allah bu milleti ikisinden de sakınsın, korusun. Göndereceğiz. Nokta” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün; TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bunlar gibi rüzgara göre dönmeyeceğiz, bakanları gibi fotoromana dönüşmeyeceğiz. Irkçılık da yapmayacağız, bu necip millete o kara lekeyi sürmeyeceğiz. Ne içi boş ensarlık algıları, ne ucuz ırkçılık siyaseti. Allah bu milleti ikisinden de sakınsın, korusun. Göndereceğiz. Nokta.”
"180 DERECE NASIL DÖNÜYORSUN?"
Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında yaptığı konuşmanın, paylaşımında yer alan bölümü şöyle:
- 15 Mart 2022 diyor ki, biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar, biz göndermeyeceğiz’ diyor. Şimdi kalkmış, anketleri gördü, aşağıdan gelen tepkiyi gördü, ‘Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz’ diyor. Nasıl bir omurga ya, nasıl dönüyorsun öyle, 180 derece ya, 180 derece nasıl dönüyorsun?
- Tabi 180 derece çark edince, küçük ortağı da 180 derecelik bir çark… Geçen söylemiştim. ‘Bütün bunlar olurken acaba Bahçeli ne diyor’ diye. O da açıklama yapmış. ‘Demografimizi, istiklalimizi düşünmek zorundayız.’ Günaydın. Geçen söylemiştim. ‘Bütün bunlar olurken acaba Bahçeli ne diyor’ diye. O da açıklama yapmış. ‘Demografimizi, istiklalimizi düşünmek zorundayız.’ Günaydın. Yeni düşünmek zorunda! ‘Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır.’ Sınır ne kadar? Süre ne kadar? ‘Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların, dönmesine gerek yoktur.’ Sayın Bahçeli, bunların tamamı bayramlaşmaya Suriye’ye gidecek, daha sonra da gelecekler. Bunları getirecek olan kişinin adı da Süleyman Soylu. O işten sorumlu olan, senin desteklediğin kişidir, bizim sınırlarımızı yol geçen hanına döndüren kişi de odur. O kişinin öyle mültecilerle falan ilgisi yok, onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek, zaman bulamıyor adam, ne yapsın adam?
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